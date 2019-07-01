Кредиты социально уязвимых слоёв населения погасят до 1 сентября – проект постановления

Если задолженность будет погашена до перечисления средств Фондом проблемных кредитов, деньги вернут бывшему должнику, передает Informburo.kz.

Фото: qzmedia.kz

Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало для публичного обсуждения проект правил использования средств, выделенных на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан и оплату комиссии за оказание платных услуг.

В документе представлен порядок использования средств, выделенных на снижение долговой нагрузки.

Так, кредитное бюро до 31 июля 2019 года должно представить в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, АО "Фонд проблемных кредитов", банки второго уровня и микрофинансовые организации список на оплату.

Фонд проблемных кредитов до 9 августа 2019 года заключает с каждым банком второго уровня и микрофинансовой организацией соглашение о погашении задолженности по беззалоговым потребительским займам.

Министерство труда и социальной защиты населения по списку на оплату, представленным кредитным бюро, до 15 августа 2019 года перечисляет в Фонд проблемных кредитов средства, выделенные на снижение долговой нагрузки граждан РК.

Фонд проблемных кредитов по списку на оплату до 1 сентября 2019 года перечисляет деньги на счета банков и микрофинансовых организаций.

Банки второго уровня и микрофинансовые организации осуществляют погашение задолженности должников, после чего направляют должникам уведомление о погашении задолженности.

В случае, если задолженность по состоянию на 1 июня 2019 года была полностью либо частично погашена до перечисления денег фондом проблемных кредитов, банк или микрофинансовая организация должны:

уведомить должника о поступлении суммы,

перечислить поступившие деньги в размере разницы между погашенной должником и поступившей от фонда суммы на счёт должника,

либо выдать эту сумму наличными деньгами,

либо, по выбору должника, при наличии заявления зачислить в счёт погашения иной текущей задолженности должника по договору банковского займа или о предоставлении микрокредита.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 15 июля.

26 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому Правительство погасит беззалоговые кредиты:

многодетным семьям;

семьям, получающим выплаты по случаю потери кормильца;

семьям, имеющим детей-инвалидов;

инвалидам с детства старше 18 лет;

получателям государственной адресной социальной помощи;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим 29 лет.

По подсчётам Минфина, на реализацию указа президента необходимо выделить 105 млрд тенге.