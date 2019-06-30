"Кайрат" победил "Астану" в центральном матче 16-го тура и поднялся на третье место в КПЛ
Vesti.kz
Футболисты "Астаны" проиграли алматинскому "Кайрату" в номинально домашнем матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 30 июня, в Павлодаре и завершилась со счетом 0:2.
Оба гола "Кайрат" забил во втором тайме. На 68-й минуте сербский защитник Раде Дугалич отличился после розыгрыша углового, а на 71-й счет 2:0 сделал хавбек Айбол Абикен.
В первом тайме у "Астаны" из-за офсайда был отменен гол румынского полузащитника Дорина Ротариу. В стартовом составе у действующего чемпиона вышел исландский новичок Рунар Мар Сигурьонссон, а у "Кайрата" - форвард Еркебулан Сейдахмет, вернувшийся в КПЛ после выступлений за российскую "Уфу" и болгарский "Левски".
Для "Астаны" это поражение стало пятым в КПЛ-2019, а "Кайрат" одержал десятую победу. С 35 очками столичный клуб идет вторым, отставая на три балла от "Тобола", а алматинцы с 32 баллами поднялись на третью строчку. При этом "Астана" сыграла 18 игр, костанайцы - 16, а алматинцы - 17.
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