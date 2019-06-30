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"Тобол" победил в гостях "Жетысу"
Vesti.kz
30 июня 2019, 20:09 | Спорт
Футболисты "Жетысу" проиграли костанайскому "Тоболу" в домашнем матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Игра прошла сегодня, 30 июня, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 0:1.
Победу "Тоболу" принес защитник сборной ЦАР Фернандер Кассай, который на 32-й минуте замкнул подачу грузинского хавбека Ники Квеквескири с углового.
С 38 очками "Тобол" единолично возглавил таблицу, опережая "Астану" на три балла. На шестом месте с 23 очками идет "Жетысу".
Вернуть лидерство "Астана" может в случае победы над "Кайратом" - матч начался в 20:00.
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