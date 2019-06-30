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таноми52
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
maxsaf: Сначала хлопали в ладоши, каждый раз, когда специалисты тысячами покидали страну, создали все условия для этого, патриоты собирались всех уехавших заменить иностранцами. Заменили. Опять не...
30.06.19 23:53
maxsaf
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
Ваш земляк: Которая мешает попасть в 30-ку... В тридцатке мест свободных нет, все занято :lol:
30.06.19 23:49
Горожанин_kst
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
Ваш земляк: Есть у Киплинга стих очень занимательный. Бремя белого человека.Классик англосаксонский написал. Образчик для подражания тем у кого губы трусятся за всем европейским, демократичным...
30.06.19 23:16
Горожанин_kst
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
Правильно, не можешь контролировать движение...возглавь его, изврати и разврати саму идею, привнеси маразм, формализ...всё, протест дискредитирован. Нур Отан на этом митинге выступает против всего...
30.06.19 23:13
Ваш земляк
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
maxsaf: Сначала хлопали в ладоши, каждый раз, когда специалисты тысячами покидали страну, создали все условия для этого, патриоты собирались всех уехавших заменить иностранцами. Заменили. Опять не...
30.06.19 22:46
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"Тобол" победил в гостях "Жетысу"

Vesti.kz

30 июня 2019, 20:09 |  Спорт

Футболисты "Жетысу" проиграли костанайскому "Тоболу" в домашнем матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Фото: ФК "Тобол"

Игра прошла сегодня, 30 июня, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 0:1. 


Победу "Тоболу" принес защитник сборной ЦАР Фернандер Кассай, который на 32-й минуте замкнул подачу грузинского хавбека Ники Квеквескири с углового. 

С 38 очками "Тобол" единолично возглавил таблицу, опережая "Астану" на три балла. На шестом месте с 23 очками идет "Жетысу". 

Вернуть лидерство "Астана" может в случае победы над "Кайратом" - матч начался в 20:00.
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§ arman_kst
Re: "Тобол" победил в гостях "Жетысу"
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.06.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кайрат победил 2:0 Астану
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