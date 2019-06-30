Нуротановцы провели митинг в Нур-Султане

Нуротановцы провели митинг против попыток дестабилизации и провокаций в Казахстане, сообщает tengrinews.kz. В столичном парке "Жерұйық" собралось более 1500 жителей. Участники выразили свое отношение к тем, кто хочет повергнуть нашу страну в хаос.

В санкционированном митинге приняли участие члены партии Nur Otan, депутаты Парламента, известные общественные деятели и неравнодушные граждане.

Халық Қаһарманы, ветеран войны в Афганистане Бахытжан Ертаев призвал казахстанцев противостоять экстремистам и радикалам. По его словам, ни в одной стране мира они не принесли ничего, кроме разрухи, развала экономики, обнищания народа.

Своим мнением с собравшимися поделился депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев. Он отметил, что сейчас Аблязов и другие псевдополитики используют казахстанцев как расходный материал, чтобы вовлечь их в митинговщину и беспорядки.

"Чего стоят слова жалкого псевдопатриота и псевдоборца за права народа, который украл у этого народа более триллиона тенге, это доказанная сумма, народных тенге! Что стоят слова этого лжеполитика, которые проходит фигурантам по уголовным делам в 12 странах мира? Что, весь мир с ума сошел?! Задуматься нужно над этим", - подчеркнул депутат.

По его словам, партия Nur Otan и все казахстанцы должны объединиться и дать отпор деструктивным силам.

С трибуны митинга машинист-инструктор столичного Депо Владимир Ульяненко призвал казахстанцев сберечь главные ценности Независимости - единство народа и мир в Казахстане. "Самое главное богатство Казахстана - это наш народ! С нас берут пример все страны. Мы всегда мирно жили. Мы никому не отдадим завоевания наших предков! Еще раз скажем нет провокациям! Мы видим где правда, а где ложь! Сейчас у нас новый Президент, он наш, избранный народом. Мы только вместе должны и дальше строить наше общее будущее! Алға Қазақстан!" - воскликнул он.

Известный поэт и писатель, мажилисмен Бахытбек Смагул осудил действия иностранных провокаторов и подчеркнул, что всем казахстанцам дороже всего мир и согласие. "Не секрет, что такие люди, как Аблязов, специально и злонамеренно манипулирует мнениями людей. Он говорит, что обеспокоен положением дел в Казахстане. Но если он действительно хочет делать что-то хорошее, дал ли он хоть копейку, когда произошла трагедия в городе Арысь? Помог ли он хоть пострадавшим хоть чем-нибудь? Конечно нет! Поэтому мы не можем сеять раздор стране, и поддаваться на наглые провокации", - отметил Бахытбек Смагул.

Участники митинга призвали жителей Казахстана к сохранению стабильности в обществе, потому что без этого не будет развития государства. Все выступавшие выразили мнение, что решение проблем простых граждан должно происходить только сообща, и сейчас все казахстанцы должны объединиться.