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yudjin
Нуротановцы провели митинг в Нур-Султане
Владимир Ульяненко призвал казахстанцев... Мы никому не отдадим завоевания наших предков! Владимир Ульяненко, память, достижения, заслуги ваших предков планомерно стираются с карты Казахстана...
30.06.19 15:05
Vital
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30.06.19 14:55
drakon
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Вот об условиях, в оплате - труда, надо было и начинать. А то - приплели сюда, какую то девушку... :lol: :oops: :-P [Исправлено: drakon, 30.06.2019 - 13:13]
30.06.19 13:06
drakon
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Нуротановцы провели митинг в Нур-Султане

tengrinews.kz

30 июня 2019, 14:04 |  Общество

Нуротановцы провели митинг против попыток дестабилизации и провокаций в Казахстане, сообщает tengrinews.kz. В столичном парке "Жерұйық" собралось более 1500 жителей. Участники выразили свое отношение к тем, кто хочет повергнуть нашу страну в хаос. 

В санкционированном митинге приняли участие члены партии Nur Otan, депутаты Парламента, известные общественные деятели и неравнодушные граждане.

Халық Қаһарманы, ветеран войны в Афганистане Бахытжан Ертаев призвал казахстанцев противостоять экстремистам и радикалам. По его словам, ни в одной стране мира они не принесли ничего, кроме разрухи, развала экономики, обнищания народа.

Своим мнением с собравшимися поделился депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев. Он отметил, что сейчас Аблязов и другие псевдополитики используют казахстанцев как расходный материал, чтобы вовлечь их в митинговщину и беспорядки.

"Чего стоят слова жалкого псевдопатриота и псевдоборца за права народа, который украл у этого народа более триллиона тенге, это доказанная сумма, народных тенге! Что стоят слова этого лжеполитика, которые проходит фигурантам по уголовным делам в 12 странах мира? Что, весь мир с ума сошел?! Задуматься нужно над этим", - подчеркнул депутат.

 

По его словам, партия Nur Otan и все казахстанцы должны объединиться и дать отпор деструктивным силам.

С трибуны митинга машинист-инструктор столичного Депо Владимир Ульяненко призвал казахстанцев сберечь главные ценности Независимости - единство народа и мир в Казахстане. "Самое главное богатство Казахстана - это наш народ! С нас берут пример все страны. Мы всегда мирно жили. Мы никому не отдадим завоевания наших предков! Еще раз скажем нет провокациям! Мы видим где правда, а где ложь! Сейчас у нас новый Президент, он наш, избранный народом. Мы только вместе должны и дальше строить наше общее будущее! Алға Қазақстан!" - воскликнул он.

 

Известный поэт и писатель, мажилисмен Бахытбек Смагул осудил действия иностранных провокаторов и подчеркнул, что всем казахстанцам дороже всего мир и согласие. "Не секрет, что такие люди, как Аблязов, специально и злонамеренно манипулирует мнениями людей. Он говорит, что обеспокоен положением дел в Казахстане. Но если он действительно хочет делать что-то хорошее, дал ли он хоть копейку, когда произошла трагедия в городе Арысь? Помог ли он хоть пострадавшим хоть чем-нибудь? Конечно нет! Поэтому мы не можем сеять раздор стране, и поддаваться на наглые провокации", - отметил Бахытбек Смагул.

 

Участники митинга призвали жителей Казахстана к сохранению стабильности в обществе, потому что без этого не будет развития государства. Все выступавшие выразили мнение, что решение проблем простых граждан должно происходить только сообща, и сейчас все казахстанцы должны объединиться.
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§ yudjin
Re: Нуротановцы провели митинг в Нур-Султане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5968
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владимир Ульяненко призвал казахстанцев..... Мы никому не отдадим завоевания наших предков!

Владимир Ульяненко, память, достижения, заслуги ваших предков планомерно стираются с карты Казахстана вашими же лицемерными сопартийцами... будь то Давыденовка, Затобольск, Тарановское, сотни названий, посёлков, городов и улиц, которые ваши предки основали, воздвигли, разработали и отстроили! И заметьте, БЕЗ ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ!

Цитата:
Бахытжан Ертаев призвал ... ни в одной стране мира они не принесли ничего, кроме разрухи, развала экономики, обнищания народа.

Это то понятно, так и есть, НО по словам Президента ТОКАЕВА причиной всех этих выступление было как раз таки ОБНИЩАНИЕ простого народа!
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