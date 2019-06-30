Костанайцы жалуются на работу общественных туалетов в парке 25-летия независимости
Сергей КИСЕЛЕНКО
Общественный туалет на набережной Тобола в районе КЖБИ, в парке 25-летия независимости, не работает. Об этом на WhatsApp "НГ" сообщила жительница Костаная Наталья ГЕРДТ.
- Были с ребенком на набережной на Гашека, - написала она. - Дите захотело в туалет, а туалета нет. Как быть и что делать? Тот, что через дорогу, во-первых, закрыт постоянно, во-вторых нереально ребенку добежать туда и остаться в сухих штанах. Пока шли к машине, мальчик лет 10 тоже был в поисках туалета, в итоге нашел его возле ближайшего дерева, ближе к "Мохито".
Корреспонденты "НГ" побывали на набережной по улице Гашека в пятницу, 27 июня, и увидели там два общественных туалета. Один из них, через дорогу от набережной, действительно не работает.
А второй, который расположен на самой набережной, своим видом вызывает большой шок: внутри грязно, в ряд стоят 3 унитаза (два из них закрыты) и три писсауара без перегородок между ними. Воспользоваться раковинами для умывания невозможно - они забиты мусором.
- Туалет работает с апреля или мая, точно не помню, - рассказал мужчина, который смотрит за чистотой на набережной. Назвать свое имя он отказался. . - До этого туалет был закрыт по техническим причинам. Открыть открыли, но не ремонтируют. Приходят дети, спрашивают, где туалет, а туда страшно ходить, даже как-то стыдно.
Жительница Костаная Ирина ВЕРБОВАЯ, отдыхавшая на набережной в момент нашего посещения, высказала пожелание, чтобы городские власти уделили внимание этому вопросу.
- Дело в том, что здесь недостаточно туалетных комнат, - отметила она. - Набережная очень большая и здесь проходит много людей. .
В понедельник «НГ» отправит запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная с просьбой прокомментировать ситуацию.
Напомним, что почти год назад, 13 августа 2018 года, "НГ" сообщала о том, что общественный туалет, расположенный через дорогу от набережной по ул. Гашека, был разгромлен вандалами. Тогда в акимате Костаная сообщили: "В ближайшее время планируется проведение ремонтных работ".
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Костанайцы жалуются на работу общественных туалетов в парке 25-летия независимости
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