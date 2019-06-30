Проблема возникла из-за разных условий труда - Ногаев о беспорядках на Тенгизе
Tengrinews.kz
Аким Атырауской области Нурлан Ногаев посетил рабочий поселок Тенгиз, провел совещание с руководством ТШО, а также встретился с рабочими фирмы Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР), сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.
Поводом для встречи послужил бытовой конфликт, в результате которого свыше 30 человек получили легкие телесные повреждения. Расследованием инцидента, а также проработкой вопросов организации труда на месторождении будет заниматься межведомственная комиссия во главе с первым заместителем акима Атырауской области.
"Эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос, который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам. Мы со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку. Инвесторы должны понимать – работая на территории нашей страны, нужно соблюдать законодательство, а также морально-этические нормы, не оскорбляющие ничье достоинство. В ближайшее время мы проведем встречу со всеми участниками проекта, где будут присутствовать все первые руководители компаний, будем решать эти вопросы. Один из главных – условия труда должны быть равными для всех", - подчеркнул Нурлан Ногаев.
Генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Имер Боннер в свою очередь заверила, что компания сделает все необходимое для урегулирования данной ситуации, а также для предотвращения возникновения подобных бытовых конфликтов в будущем.
"Мы благодарны местным исполнительным и правоохранительным органам за помощь в быстром урегулировании конфликта. Со своей стороны мы заверяем, что проведем работу в отношении компании CСЕР, а также других подрядных организаций", - сказала Имер Боннер.
После совещания аким области встретился с рабочими компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР). В ходе встречи сотрудники компании попросили акима и руководство ТШО не останавливать работу проекта для того, чтобы люди смогли приступить к выполнению своих обязанностей.
"Мы создали межведомственную комиссию во главе с первым заместителем акима области, которая будет заниматься вопросами обеспечения равных условий труда. Вы можете включить в состав комиссии своих представителей, мои коллеги оставили вам свои номера, давайте нам свои предложения по улучшению ситуации. В вашем рабочем графике не будет никаких изменений, работа будет продолжаться в стандартном режиме", - сказал Нурлан Ногаев.
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Проблема возникла из-за разных условий труда - Ногаев о беспорядках на Тенгизе
А ведь на форуме тут очень много патриотов кричали, что нам не нужны местные спецы, мы из за границы если надо наймем.
Проблема возникла из-за разных условий труда - Ногаев о беспорядках на Тенгизе
Вот об условиях, в оплате - труда, надо было и начинать. А то - приплели сюда, какую то девушку... :lol: :oops: :-P [Исправлено: drakon, 30.06.2019 - 13:13]
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Неужели, в КОстанае, такой сильный ветер... :lol: