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Рубль укрепился к тенге из-за инфляции и торгового дисбаланса - экономисты

Tengrinews.kz

30 июня 2019, 16:43 |  Общество

Рубль укрепился к тенге из-за инфляции и торгового дисбаланса, передает Тengrinews.kz. К такому выводу пришли специалисты из Ассоциации финансистов Казахстана.

По их словам, на биржевых торгах текущей недели нацвалюта демонстрировала поступательное ослабление, двигаясь в основном в одном направлении с котировками нефти, но вразрез с российским рублем.

По итогам недели средневзвешенный курс по паре USD-KZT вырос до отметки 380,53 тенге за доллар с 377,18 на начало недели.

"При этом среднесуточный объем торгов с долларом на текущей неделе снизился на 22,1 процента, но оставался немного повышенным - 134,9 миллиона долларов. Отмечаем, среднедневной объем торгов с начала текущего года составляет 124,9 миллиона долларов. Между тем на фоне дальнейшего укрепления российского рубля против доллара США пара RUB-KZT продолжила восходящую динамику на KASE, достигнув исторического максимума в 6,06 тенге за рубль", - сообщили эксперты.

По данным экономистов, отмечаемое с начала года укрепление российской валюты как в отношении доллара США (-9,6 процента с начала года), так и к казахстанскому тенге (-8,8 процента) обусловлено несколькими факторами. В числе сезонных факторов отмечается прохождение пика июньского налогового периода на текущей неделе.

Однако ключевыми среди прочего они называют относительно сильные макроэкономические показатели РФ: растущий профицит счета текущих операций, невысокую инфляцию, существенные золотовалютные резервы и прочее.

"Вместе с тем с начала года ощутимую поддержку рублю в том числе оказывает приток иностранного капитала на российский финансовый рынок, происходящий ввиду снижения санкционных рисков, наличия положительных реальных ставок по рублевым инструментам, а также смягчения риторики ключевыми центробанками мира", - добавили экономисты.

По их словам, в Казахстане счет текущих операций складывается с незначительным профицитом только с четвертого квартала прошлого года, инфляция немного выше, а баланс во взаимной торговле складывается в пользу РФ со значительным преимуществом, что также создает давление на нацвалюту и, в частности, в паре с российским рублем.
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