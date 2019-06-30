Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане

В Алматы и Нур-Султане проходят мирные митинги, передает Тengrinews.kz.

Фото: Ardaq Qultai/Tengrinews.kz

В алматы собрание началось около 10.00 по местному времени в сквере за кинотеатром "Сары Арка". Организатором является активист Альнур Ильяшев. Ранее он получил разрешение от властей города на проведение мирного митинга.

На собрание пришли около 200 человек. У некоторых в руках плакаты.

Демонстрация проходит спокойно. Собравшимся раздают памятки с правилами проведения митингов.

На специализированной трибуне выступают общественники.

Один из активистов высказался о неравной оплате труда казахстанских и иностранных рабочих.

"Нет защиты. Соответственно профсоюзы предлагают разработать закон о привлечении иностранной рабочей силы. В Алматы тоже несколько десятков тысяч иностранцев работают. Именно этот закон должен регулировать права и обязанности, их зарплату, их соотношение зарплатам наших казахстанцев. Это очень важный вопрос. Недопустимо, чтобы на нашей земле неравноправие по зарплате наблюдалось. Мы на своей земле как холопы", - отметил активист.

В Нур-Султане люди собрались в парке на пересечении улиц Пушкина и Шакарима Кудайбердыулы. Рядом дежурят медики и сотрудники полиции.

Участники санкционированной акции озвучивают разные проблемы: вопросы многодетных, строительство АЭС, борьба с коррупцией и другие. Каждому желающему выступить дается 4 минуты.

Ранее сообщалось, что разрешение на проведение мирного митинга получил руководитель экологического альянса "Байтақ – Болашақ" Азаматхан Амиртай.

Среди проблемных тем, которые намерены озвучить на митинге, - вопросы, связанные с заработными платами, безработицей, реформами МВД и другие.