Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
Тengrinews.kz
В Алматы и Нур-Султане проходят мирные митинги, передает Тengrinews.kz.
Фото: Ardaq Qultai/Tengrinews.kz
В алматы собрание началось около 10.00 по местному времени в сквере за кинотеатром "Сары Арка". Организатором является активист Альнур Ильяшев. Ранее он получил разрешение от властей города на проведение мирного митинга.
На собрание пришли около 200 человек. У некоторых в руках плакаты.
Демонстрация проходит спокойно. Собравшимся раздают памятки с правилами проведения митингов.
На специализированной трибуне выступают общественники.
Один из активистов высказался о неравной оплате труда казахстанских и иностранных рабочих.
"Нет защиты. Соответственно профсоюзы предлагают разработать закон о привлечении иностранной рабочей силы. В Алматы тоже несколько десятков тысяч иностранцев работают. Именно этот закон должен регулировать права и обязанности, их зарплату, их соотношение зарплатам наших казахстанцев. Это очень важный вопрос. Недопустимо, чтобы на нашей земле неравноправие по зарплате наблюдалось. Мы на своей земле как холопы", - отметил активист.
В Нур-Султане люди собрались в парке на пересечении улиц Пушкина и Шакарима Кудайбердыулы. Рядом дежурят медики и сотрудники полиции.
Участники санкционированной акции озвучивают разные проблемы: вопросы многодетных, строительство АЭС, борьба с коррупцией и другие. Каждому желающему выступить дается 4 минуты.
Ранее сообщалось, что разрешение на проведение мирного митинга получил руководитель экологического альянса "Байтақ – Болашақ" Азаматхан Амиртай.
Среди проблемных тем, которые намерены озвучить на митинге, - вопросы, связанные с заработными платами, безработицей, реформами МВД и другие.
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