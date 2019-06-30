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Бари Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Tengrinews.kz

30 июня 2019, 09:57 |  Общество

Продюсер и музыкант Бари Алибасов в эфире телеканала НТВ опроверг обвинения в инсценировке отравления, сообщает Tengrinews.kz.

Фото ©РИА Новости

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что отравление Алибасова является продуманной инсценировкой ради пиара, на эту мысль многих навело быстрое выздоровление продюсера и наличие некоторых несоответствий в произошедшем.

Алибасов напомнил, что пролежал 12 дней в коме, до сих пор почти ничего не ест и с момента отправления похудел на 22 килограмма.

"Никогда не пожелаю тебе такой рекламной акции… Хлебнул от всей души. И началось такое! Голова взрывается, рот взрывается, нос, мозги, глаза - все вылетает сразу!" - рассказал продюсер в эфире НТВ.

Напомним, в начале июня Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Медики диагностировали у него ожоги пищевода четвертой степени, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку.

17 июня его выписали из больницы. До этого сын собирался отправить Алибасова выздоравливать в Казахстан.
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* drakon
Re: Бари Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16662
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.06.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, это была - инсценировка...
:-o
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