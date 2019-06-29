Казахстан занял второе место в рейтинге стран с самым дешёвым мобильным интернетом
informburo.kz
По данным информационно-аналитического агентства Content Review, Казахстан занимает вторую строчку в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, сообщает informburo.kz со ссылкой "Коммерсантъ".
Фото с сайта informburo.kz
По подсчётам аналитиков, в июне средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета в Казахстане составила около 175 тенге (29 рублей). Ниже тариф только в Иране – около 30 тенге за один гигабайт. На третьем месте в рейтинге располагается Египет – 222 тенге, на четвёртом – Россия, 228 тенге. Пятёрку стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета замыкает Израиль с тарифом в 240 тенге за гигабайт.
Наиболее дорогой интернет-трафик отмечается в Швейцарии, США и Японии.
Примечательно, что в топ-5 стран с самым дешёвым безлимитным интернетом Казахстан не попал.
В исследовании были проанализированы тарифы 136 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта в российских рублях. Для расчёта стоимости одного гигабайта брались тарифы и опции с включённым трафиком объёмом около 10 Гб.
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