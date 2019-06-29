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Dron
Казахстан занял второе место в рейтинге стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Странный рейтинг. Мне вот как то пофигу, сколько там мегабайт стоит. В Казахстане все мобильные операторы урезали количество гигабайт в пакетах при этом увеличили их стоимость. Безлимитных тарифов...
29.06.19 17:54
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Читательский рейтинг

Казахстан занял второе место в рейтинге стран с самым дешёвым мобильным интернетом

informburo.kz

29 июня 2019, 14:20 |  Общество

По данным информационно-аналитического агентства Content Review, Казахстан занимает вторую строчку в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, сообщает informburo.kz со ссылкой "Коммерсантъ".

 

Фото с сайта informburo.kz

По подсчётам аналитиков, в июне средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета в Казахстане составила около 175 тенге (29 рублей). Ниже тариф только в Иране – около 30 тенге за один гигабайт. На третьем месте в рейтинге располагается Египет – 222 тенге, на четвёртом – Россия, 228 тенге. Пятёрку стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета замыкает Израиль с тарифом в 240 тенге за гигабайт.

Наиболее дорогой интернет-трафик отмечается в Швейцарии, США и Японии.

 

Инфографика с сайта kommersant.ru

Примечательно, что в топ-5 стран с самым дешёвым безлимитным интернетом Казахстан не попал.

В исследовании были проанализированы тарифы 136 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта в российских рублях. Для расчёта стоимости одного гигабайта брались тарифы и опции с включённым трафиком объёмом около 10 Гб.
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§ Dron
Re: Казахстан занял второе место в рейтинге стран с самым...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 494
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 29.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странный рейтинг. Мне вот как то пофигу, сколько там мегабайт стоит. В Казахстане все мобильные операторы урезали количество гигабайт в пакетах при этом увеличили их стоимость. Безлимитных тарифов вообще вроде нет. В этом плане в России лучше, море предложений с безлимитами по разумной цене
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