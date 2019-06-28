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olegggon
Не проедет даже скорая (часть 3). Некомпетентность акимата или недобросовестный подрядчик?
Там же вроде можно со стороны "карамболя" (Праги) хотя бы поближе подъехать к "трудовым резервам" например.
28.06.19 17:26
Козлов я
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
drakon: По ту сторону от - Нью- Йорка... Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же... [Исправлено:...
28.06.19 17:23
Vital
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
zloy kyrgyz: Нету не каких отделов в районах. Совет матерей это подпольная организация, они выходят на люди только когда их сверху попросят)))
28.06.19 17:07
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, в этом году урожай винограда будет- a.radikal.ru лучше, чем в прошлом году.Второй сезон уже - будет. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото только 1/4, моей плантации... :lol: :oops: ...
28.06.19 16:18
Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела? Прям все интересовались, только один ОМ интерес проявлял, а в районе где проживает...
28.06.19 15:52
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Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей

Галина КАТКОВА

28 июня 2019, 15:04 |  Общество

Антисанитария, которая царит на участке, расположенном менее чем в 100 метрах от Центрального рынка, не единственная проблема. В полуразрушенных контейнерах по этому адресу обитают бомжи, ночью, по словам соседей, там нередки шумные оргии.

- Мы вынуждены своих детей встречать, когда они домой идут, им страшно мимо проходить, - сказала корреспондентам «НГ» Галия РАИСОВА, проживающая в одном из домов по соседству. - Здесь отхожее место для всякого сброда, драки, наркоманы появляются... И мы который год это вынуждены терпеть.

Адрес этот властям города отлично известен. В феврале 2016 года на этом участке сгорело общежитие, построенное из контейнеров. Причиной пожара стало возгорание древесины вокруг трубы банного дымохода, от него занялось так называемое жилье, где были газовые баллоны. Пожар тогда был отнесен к высшей категории сложности. Ликвидировать его было особенно трудно еще и потому, что строение возведено с нарушением всех мыслимых архитектурно-строительных норм. А в проезд рядом с ним не могла въехать пожарная машина, настолько он был заужен.

Соседи вспоминают, что хозяин участка свои забором тогда прихватил лишний кусок муниципальной земли. Сейчас фрагмента ограждения нет, но проезд все равно заужен так, что машины в нем развернуться не могут.

- Мы давно с этим «шанхаем» мучаемся, - сказала также живущая здесь Мивагуль ГЕССЕЛЬ, - общежитие сгорело, хозяин ничего убирать не стал, мы весну терпели, летом стали бегать - в «Нур Отан», ЖКХ.

Людей, как они говорят, гоняли по кругу. И ничего по их жалобам не сделали. О чем свидетельствует нынешнее состояние объекта.

- Мы недавно обращались в службу 109, на днях вызывали участкового. Нам отвечают, что это частная территория, на нее войти никто не может! А хозяин — россиянин, его не могут найти, - говорит Галия Раисова. - И что — все так и будет оставаться?

По словам жителей, Андрей Соловьев — так зовут хозяина загаженного участка — иногда появляется. Когда некие осведомители сообщают ему, что кто-то вздумал выбить брусчатку из-под слоя дерьма на его земле и унести ее. Кроме того, известно, что участок предлагается к продаже или обмену, контакты посредника — крупными буквами на заборе. Тот же телефон, кстати, указан на стене недостроенного здания автомойки на перекрестке Байтурсынова-Пролетарской. Оно тоже превратилось в клоаку, как и вагончик рядом. В недостроенном здании — глубокий открытый подвал или что-то вроде этого, куда не дай бог упасть ребенку. Ну и все это вместе за версту воняет сортиром.

Отсутствие реакции властей возмущает костанайцев. Неужели, если объекты находятся в таком диком состоянии и представляют опасность для окружающих, говорят они, закон не предусматривает разрешения ситуации?

«НГ» по этому поводу готовит запросы в акимат Костаная и прокуратуру города. Тем более, что неподалеку от рынка, с другой стороны, в районе Байтурсынова, 110 есть еще одна жуткая помойка, тоже со следами пожара, тоже смрадная и коммунальщиков не интересующая.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16642
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ту сторону от - Нью- Йорка... :lol:
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* zloy kyrgyz
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда срач, а че гос органы не могут привлечь этого хозяина за несоблюдение чистоты на участке, щас же штрафы вроде как космические за это?
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§ Kairat stayer
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ:В полуразрушенных контейнерах по этому адресу обитают бомжи, ночью, по словам соседей, там нередки шумные оргии.

Срамота-то какая, антисанитария-мусор, сборище бомжей, ещё последние ночью спать гражданам не дают. Да-уж, позор, перед иностранцами неудобно и стыдно!

Цитата:
drakon:
По ту сторону от - Нью- Йорка...
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§ Козлов я
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.06.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
По ту сторону от - Нью- Йорка...

Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же...

[Исправлено: Козлов я, 28.06.2019 - 17:24]
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