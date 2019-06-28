Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей

Антисанитария, которая царит на участке, расположенном менее чем в 100 метрах от Центрального рынка, не единственная проблема. В полуразрушенных контейнерах по этому адресу обитают бомжи, ночью, по словам соседей, там нередки шумные оргии.

- Мы вынуждены своих детей встречать, когда они домой идут, им страшно мимо проходить, - сказала корреспондентам «НГ» Галия РАИСОВА, проживающая в одном из домов по соседству. - Здесь отхожее место для всякого сброда, драки, наркоманы появляются... И мы который год это вынуждены терпеть.

Адрес этот властям города отлично известен. В феврале 2016 года на этом участке сгорело общежитие, построенное из контейнеров. Причиной пожара стало возгорание древесины вокруг трубы банного дымохода, от него занялось так называемое жилье, где были газовые баллоны. Пожар тогда был отнесен к высшей категории сложности. Ликвидировать его было особенно трудно еще и потому, что строение возведено с нарушением всех мыслимых архитектурно-строительных норм. А в проезд рядом с ним не могла въехать пожарная машина, настолько он был заужен.

Соседи вспоминают, что хозяин участка свои забором тогда прихватил лишний кусок муниципальной земли. Сейчас фрагмента ограждения нет, но проезд все равно заужен так, что машины в нем развернуться не могут.

- Мы давно с этим «шанхаем» мучаемся, - сказала также живущая здесь Мивагуль ГЕССЕЛЬ, - общежитие сгорело, хозяин ничего убирать не стал, мы весну терпели, летом стали бегать - в «Нур Отан», ЖКХ.

Людей, как они говорят, гоняли по кругу. И ничего по их жалобам не сделали. О чем свидетельствует нынешнее состояние объекта.

- Мы недавно обращались в службу 109, на днях вызывали участкового. Нам отвечают, что это частная территория, на нее войти никто не может! А хозяин — россиянин, его не могут найти, - говорит Галия Раисова. - И что — все так и будет оставаться?

По словам жителей, Андрей Соловьев — так зовут хозяина загаженного участка — иногда появляется. Когда некие осведомители сообщают ему, что кто-то вздумал выбить брусчатку из-под слоя дерьма на его земле и унести ее. Кроме того, известно, что участок предлагается к продаже или обмену, контакты посредника — крупными буквами на заборе. Тот же телефон, кстати, указан на стене недостроенного здания автомойки на перекрестке Байтурсынова-Пролетарской. Оно тоже превратилось в клоаку, как и вагончик рядом. В недостроенном здании — глубокий открытый подвал или что-то вроде этого, куда не дай бог упасть ребенку. Ну и все это вместе за версту воняет сортиром.

Отсутствие реакции властей возмущает костанайцев. Неужели, если объекты находятся в таком диком состоянии и представляют опасность для окружающих, говорят они, закон не предусматривает разрешения ситуации?

«НГ» по этому поводу готовит запросы в акимат Костаная и прокуратуру города. Тем более, что неподалеку от рынка, с другой стороны, в районе Байтурсынова, 110 есть еще одна жуткая помойка, тоже со следами пожара, тоже смрадная и коммунальщиков не интересующая.