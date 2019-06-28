Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших

Совет матерей Асамблеи народов Казахстана сегодня, 28 июня, объявил акцию по сбору предметов первой необходимости и школьных принадлежностей. Гуманитарная помощь будет отправлена пострадавшим от взрывов в городе Арысь.

- Совет матерей обращается ко всем неравнодушным людям, которые готовы помочь нуждающимся, - заявила председатель Совета матерей Лилия САРКИСЯН. - Вчера мы загрузили в наши соцсети ролик с призывом о помощи. Сборы продлятся до 3 июля. Приносить вещи можно в Дом дружбы, ул. Алтынсарина, 115, а в районах - в местные отделения Совета матерей. Нужны одежда для детей и взрослых, школьная форма и канцелярия, предметы быта и гигиены, одеяла и подушки, игрушки, книги, продукты первой необходимости.

Как отметила Саркисян, последствия трагедии просто решить не получится. Наша область на уровне акимата будет стараться помочь. Арысь поделят на районы, каждый закрепят за определённой областью.

- Восстановление города - большая работа, которая должна решаться на уровне исполнительной власти, - считает Саркисян. - А мы, горожане, будем делать всё, что можем. Думаю, такую деятельность мы продолжим до глубокой осени. Мы не бросим Арысь, пока не отремонтируют квартиры, пока люди не вернутся в свои дома. Думаю, ближе к концу августа мы организуем дополнительную акцию, чтобы помочь пострадавшим детям подготовиться к школе.

Собранные ресурсы совет матерей намерен отправить вместе с общим гуманитарным конвоем Костанайской области.