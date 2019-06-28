Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
Георгий ГОВОРОВ
Совет матерей Асамблеи народов Казахстана сегодня, 28 июня, объявил акцию по сбору предметов первой необходимости и школьных принадлежностей. Гуманитарная помощь будет отправлена пострадавшим от взрывов в городе Арысь.
- Совет матерей обращается ко всем неравнодушным людям, которые готовы помочь нуждающимся, - заявила председатель Совета матерей Лилия САРКИСЯН. - Вчера мы загрузили в наши соцсети ролик с призывом о помощи. Сборы продлятся до 3 июля. Приносить вещи можно в Дом дружбы, ул. Алтынсарина, 115, а в районах - в местные отделения Совета матерей. Нужны одежда для детей и взрослых, школьная форма и канцелярия, предметы быта и гигиены, одеяла и подушки, игрушки, книги, продукты первой необходимости.
Как отметила Саркисян, последствия трагедии просто решить не получится. Наша область на уровне акимата будет стараться помочь. Арысь поделят на районы, каждый закрепят за определённой областью.
- Восстановление города - большая работа, которая должна решаться на уровне исполнительной власти, - считает Саркисян. - А мы, горожане, будем делать всё, что можем. Думаю, такую деятельность мы продолжим до глубокой осени. Мы не бросим Арысь, пока не отремонтируют квартиры, пока люди не вернутся в свои дома. Думаю, ближе к концу августа мы организуем дополнительную акцию, чтобы помочь пострадавшим детям подготовиться к школе.
Собранные ресурсы совет матерей намерен отправить вместе с общим гуманитарным конвоем Костанайской области.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 2
Всего: 177
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Не проедет даже скорая (часть 3). Некомпетентность акимата или недобросовестный подрядчик?
Там же вроде можно со стороны "карамболя" (Праги) хотя бы поближе подъехать к "трудовым резервам" например.
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
drakon: По ту сторону от - Нью- Йорка... Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же... [Исправлено:...
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
zloy kyrgyz: Нету не каких отделов в районах. Совет матерей это подпольная организация, они выходят на люди только когда их сверху попросят)))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, в этом году урожай винограда будет- a.radikal.ru лучше, чем в прошлом году.Второй сезон уже - будет. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото только 1/4, моей плантации... :lol: :oops: ...
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела? Прям все интересовались, только один ОМ интерес проявлял, а в районе где проживает...