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olegggon
Не проедет даже скорая (часть 3). Некомпетентность акимата или недобросовестный подрядчик?
Там же вроде можно со стороны "карамболя" (Праги) хотя бы поближе подъехать к "трудовым резервам" например.
28.06.19 17:26
Козлов я
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
drakon: По ту сторону от - Нью- Йорка... Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же... [Исправлено:...
28.06.19 17:23
Vital
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
zloy kyrgyz: Нету не каких отделов в районах. Совет матерей это подпольная организация, они выходят на люди только когда их сверху попросят)))
28.06.19 17:07
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, в этом году урожай винограда будет- a.radikal.ru лучше, чем в прошлом году.Второй сезон уже - будет. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото только 1/4, моей плантации... :lol: :oops: ...
28.06.19 16:18
Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела? Прям все интересовались, только один ОМ интерес проявлял, а в районе где проживает...
28.06.19 15:52
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Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших

Георгий ГОВОРОВ

28 июня 2019, 13:58 |  Общество

Совет матерей Асамблеи народов Казахстана сегодня, 28 июня, объявил акцию по сбору предметов первой необходимости и школьных принадлежностей. Гуманитарная помощь будет отправлена пострадавшим от взрывов в городе Арысь.

- Совет матерей обращается ко всем неравнодушным людям, которые готовы помочь нуждающимся, - заявила председатель Совета матерей Лилия САРКИСЯН. - Вчера мы загрузили в наши соцсети ролик с призывом о помощи. Сборы продлятся до 3 июля. Приносить вещи можно в Дом дружбы, ул. Алтынсарина, 115, а в районах - в местные отделения Совета матерей. Нужны одежда для детей и взрослых, школьная форма и канцелярия, предметы быта и гигиены, одеяла и подушки, игрушки, книги, продукты первой необходимости.

Как отметила Саркисян, последствия трагедии просто решить не получится. Наша область на уровне акимата будет стараться помочь. Арысь поделят на районы, каждый закрепят за определённой областью.

- Восстановление города - большая работа, которая должна решаться на уровне исполнительной власти, - считает Саркисян. - А мы, горожане, будем делать всё, что можем. Думаю, такую деятельность мы продолжим до глубокой осени. Мы не бросим Арысь, пока не отремонтируют квартиры, пока люди не вернутся в свои дома. Думаю, ближе к концу августа мы организуем дополнительную акцию, чтобы помочь пострадавшим детям подготовиться к школе.

Собранные ресурсы совет матерей намерен отправить вместе с общим гуманитарным конвоем Костанайской области.
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* zloy kyrgyz
Re: Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы полностью поддерживаю!!! местные отделы совета матерей в районах где могут находится кто знает?
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§ Vital
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7740
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.06.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Нету не каких отделов в районах. Совет матерей это подпольная организация, они выходят на люди только когда их сверху попросят)))
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