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olegggon
Не проедет даже скорая (часть 3). Некомпетентность акимата или недобросовестный подрядчик?
Там же вроде можно со стороны "карамболя" (Праги) хотя бы поближе подъехать к "трудовым резервам" например.
28.06.19 17:26
Козлов я
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
drakon: По ту сторону от - Нью- Йорка... Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же... [Исправлено:...
28.06.19 17:23
Vital
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
zloy kyrgyz: Нету не каких отделов в районах. Совет матерей это подпольная организация, они выходят на люди только когда их сверху попросят)))
28.06.19 17:07
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, в этом году урожай винограда будет- a.radikal.ru лучше, чем в прошлом году.Второй сезон уже - будет. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото только 1/4, моей плантации... :lol: :oops: ...
28.06.19 16:18
Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела? Прям все интересовались, только один ОМ интерес проявлял, а в районе где проживает...
28.06.19 15:52
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Шукеев будет месяц жить с арысцами

28 июня 2019, 12:50 |  Государство

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев будет месяц жить в Арыси и следить за восстановительными работами. Об этом рассказал советник акима Сакен Калкаманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов ©

"Умирзак Естаевич во время выступления перед жителями Арыси в Шымкенте сказал, что будет месяц жить с вами. Он будет управлять областью оттуда и следить за ходом восстановления города, инфраструктуры объектов", - сказал Сакен Калкаманов.

Советник отметил, что в первую очередь решено восстановить дома.

"Город разделен на 17 секторов, за каждым сектором закреплена конкретная область. Например, за самым сложным сектором - микрорайоном Жетисай - закреплена Атырауская область, там было максимальное рассеивание снарядов. В настоящее время саперы проводят там очистку и начнутся восстановительные работы", - добавил он.

Практически у всех 7600 домов города выбиты стекла, у 80 процентов домов разрушена кровля. Специальная комиссия будет обследовать внутренние помещения, каркасы зданий, в каждом отдельном случае будет приниматься решение для восстановительных работ. Национальные компании будут восстанавливать объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, здание ЦОНа.

"Все эти дни Умирзак Естаевич встречается с людьми, он с каждым готов общаться.  За каждым сектором в Арыси закреплены акимы областей Казахстана. Они будут помогать Умирзаку Естаевичу решать насущные проблемы: обеспечение продуктами питания, правопорядок, утеря документов", - сказал Калкаманов.
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* zloy kyrgyz
Re: Шукеев будет месяц жить с арысцами
zloy kyrgyz


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Сообщений: 11
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красава! настоящий народный Аким! вот на кого акимам надо ровняться
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