Шукеев будет месяц жить с арысцами

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев будет месяц жить в Арыси и следить за восстановительными работами. Об этом рассказал советник акима Сакен Калкаманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов ©

"Умирзак Естаевич во время выступления перед жителями Арыси в Шымкенте сказал, что будет месяц жить с вами. Он будет управлять областью оттуда и следить за ходом восстановления города, инфраструктуры объектов", - сказал Сакен Калкаманов.

Советник отметил, что в первую очередь решено восстановить дома.

"Город разделен на 17 секторов, за каждым сектором закреплена конкретная область. Например, за самым сложным сектором - микрорайоном Жетисай - закреплена Атырауская область, там было максимальное рассеивание снарядов. В настоящее время саперы проводят там очистку и начнутся восстановительные работы", - добавил он.

Практически у всех 7600 домов города выбиты стекла, у 80 процентов домов разрушена кровля. Специальная комиссия будет обследовать внутренние помещения, каркасы зданий, в каждом отдельном случае будет приниматься решение для восстановительных работ. Национальные компании будут восстанавливать объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, здание ЦОНа.

"Все эти дни Умирзак Естаевич встречается с людьми, он с каждым готов общаться. За каждым сектором в Арыси закреплены акимы областей Казахстана. Они будут помогать Умирзаку Естаевичу решать насущные проблемы: обеспечение продуктами питания, правопорядок, утеря документов", - сказал Калкаманов.