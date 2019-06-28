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Vital
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Kairat stayer
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Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению

28 июня 2019, 11:09 |  Государство

Акция по списанию долгов нужно считать разовой, такой мерой государство пытается решить проблему закредитованности населения, сказал Даурен Абаев, передает Sputniknews.kz.

© Sputnik / Владислав Воднев

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал поручение президента о снижении долговой нагрузки на казахстанцев.

"Это разовая акция. Это не аттракцион неслыханной щедрости от государства, а весьма прагматичный и продуманный шаг. Это не только помощь нуждающимся. Это оздоровление кредитно-финансовой системы", - заявил Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" в ответ на то, что некоторые казахстанцы высказывают скептическое мнение по этому поводу.

По его словам, в ближайшее время Национальный банк примет все меры, чтобы банки второго уровня при кредитовании населения учитывали достаточную платежеспособность заемщика.

"Эти меры должны серьезно снизить процент неработающих кредитов и в целом решить проблему закредитованности населения, а это серьезная проблема. И власть намерена ввести новые правила игры, чтобы банки не раздавали кредиты налево и направо, не подсаживали людей на кредитные карты", - акцентировал Абаев.

Он отметил, что таким образом государство идет на встречу тем, кто действительно оказался в очень сложной жизненной ситуации.

Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июня 2019 года. Списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

По поручению Токаева часть долга в размере 300 тысяч тенге погасят:

  • многодетным семьям;
  • семьям, получающим выплаты по случаю потери кормильца;
  • семьям, имеющим детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет;
  • получателям государственной адресной социальной помощи;
  • детям-сиротам;
  • детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим двадцати девяти лет, потерявшим родителей до совершеннолетия.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7740
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.06.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт думаю что многие из тех кому погасят кредит. Они сново завтра возьмут и по новому кругу сново пойдёт.
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§ Maksim Glushko
Re: Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кредиты будут погашать без разбору, без проверки? я имею ввиду вот я например многодетная мать) у меня 2 дома 4 машины, мне погасят мои кредиты которые я брал на покупку 4 айфона? или я из семьи с инвалидом, живу в хибаре, работаю сторожем, денег на еду еле еле хватает, но у меня в кредит купленный сверхнавороченный комп, потому-что мне плевать на все я люблю играть в танчики, как в таких случаях будет производится погашение интересно?)
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* zloy kyrgyz
Re: Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да правильно, наконец-то государство обратило внимание на эту проблему, у людей в районах и так зарплаты маленькие, выживаем только на кредитах, сейчас что случись со здоровьем,уволят с работы, банки за долбают потом, аттракцион не аттракцион государству надо продолжать двигаться в направлении к народу!
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§ alex_60
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чёт думаю что многие из тех кому погасят кредит. Они сново завтра возьмут и по новому кругу сново пойдёт.


думаю так и будет.
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§ Нурбанчик
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1888
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 28.06.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чёт думаю что многие из тех кому погасят кредит. Они сново завтра возьмут и по новому кругу сново пойдёт.

У данной категории граждан будет навсегда испорченная кредитная история, если конечно такая система имеется в казахстанском банковском секторе. Конечно есть микрофинансовые конторки, которым без разницы кому давать кредит.
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§ Нурбанчик
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1888
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 28.06.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
думаю так и будет

А у вас Аlex_60, есть кредит, если не секрет?
;-)
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§ alex_60
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
А у вас Аlex_60, есть кредит, если не секрет?


ни разу за всю свою жизнь не брал кредитов.
никаких. ни в прошлом веке, ни в этом.
и в долг никогда ни у кого не просил.
сам давал.
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§ drakon
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16642
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и в долг никогда ни у кого не просил. сам давал.

Наверное под %... :lol: :oops:
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§ alex_60
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное под %.


под проценты только банкам.
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§ Добринцофф
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6573
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.06.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ни разу за всю свою жизнь не брал кредитов. никаких. ни в прошлом веке, ни в этом. и в долг никогда ни у кого не просил. сам давал.

Я то-же стараюсь не брать,но как тут быть когда пришло время покупать новый телик,приходишь в магазин ,а тебе говорят ,что им по барабану в косяк ты возьмёшь или за нал ,ценник одинаковый.Приходиться брать в кредит.В принципе удобно телик весит на стенке,платёж небольшой сильно не напрягает.
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§ Vital
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7740
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.06.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Тоже самое. И ноутбук так брал и детям сони плейстешн 4. Платишь как коммуналку плюс кредитный стаж набирается. Вдруг че нибудь серьёзное и дорогое решу взять. И поидее мне не должны отказать. :lol:
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§ Нурбанчик
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1888
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 28.06.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ни разу за всю свою жизнь не брал кредитов.

Это конечно хорошо, нашим родителям при СССР давали бесплатное жилье, но нас такого не ждёт. Так что большинство на ипотеках.
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§ alex_60
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В принципе удобно телик весит на стенке,платёж небольшой сильно не напрягает.


меня бы точно напрягло. в мозгах.
в этом году брал стиральную и микроволновку. апгрейд.
ну в рассрочку можно без процентов вообще было. на год.
я сразу все заплатил.
все равно платить то придется.
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§ alex_60
Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
при СССР давали бесплатное жилье,


скажем по другому.
зарабатывали своим честным трудом на благо Родины право на получение квартиры.
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