Акция по списанию долгов нужно считать разовой, такой мерой государство пытается решить проблему закредитованности населения, сказал Даурен Абаев, передает Sputniknews.kz.

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Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал поручение президента о снижении долговой нагрузки на казахстанцев.

"Это разовая акция. Это не аттракцион неслыханной щедрости от государства, а весьма прагматичный и продуманный шаг. Это не только помощь нуждающимся. Это оздоровление кредитно-финансовой системы", - заявил Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" в ответ на то, что некоторые казахстанцы высказывают скептическое мнение по этому поводу.

По его словам, в ближайшее время Национальный банк примет все меры, чтобы банки второго уровня при кредитовании населения учитывали достаточную платежеспособность заемщика.

"Эти меры должны серьезно снизить процент неработающих кредитов и в целом решить проблему закредитованности населения, а это серьезная проблема. И власть намерена ввести новые правила игры, чтобы банки не раздавали кредиты налево и направо, не подсаживали людей на кредитные карты", - акцентировал Абаев.

Он отметил, что таким образом государство идет на встречу тем, кто действительно оказался в очень сложной жизненной ситуации.

Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июня 2019 года. Списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

По поручению Токаева часть долга в размере 300 тысяч тенге погасят: