Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал поручение президента о снижении долговой нагрузки на казахстанцев.
"Это разовая акция. Это не аттракцион неслыханной щедрости от государства, а весьма прагматичный и продуманный шаг. Это не только помощь нуждающимся. Это оздоровление кредитно-финансовой системы", - заявил Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" в ответ на то, что некоторые казахстанцы высказывают скептическое мнение по этому поводу.
По его словам, в ближайшее время Национальный банк примет все меры, чтобы банки второго уровня при кредитовании населения учитывали достаточную платежеспособность заемщика.
"Эти меры должны серьезно снизить процент неработающих кредитов и в целом решить проблему закредитованности населения, а это серьезная проблема. И власть намерена ввести новые правила игры, чтобы банки не раздавали кредиты налево и направо, не подсаживали людей на кредитные карты", - акцентировал Абаев.
Он отметил, что таким образом государство идет на встречу тем, кто действительно оказался в очень сложной жизненной ситуации.
Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июня 2019 года. Списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.
По поручению Токаева часть долга в размере 300 тысяч тенге погасят:
многодетным семьям;
семьям, получающим выплаты по случаю потери кормильца;
семьям, имеющим детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет;
получателям государственной адресной социальной помощи;
детям-сиротам;
детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим двадцати девяти лет, потерявшим родителей до совершеннолетия.
Версия для печати Отправить по почте Перейти к последнему номеру газеты
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
Не проедет даже скорая (часть 3). Некомпетентность акимата или недобросовестный подрядчик?
Там же вроде можно со стороны "карамболя" (Праги) хотя бы поближе подъехать к "трудовым резервам" например.
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
drakon: По ту сторону от - Нью- Йорка... Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же... [Исправлено:...
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
zloy kyrgyz: Нету не каких отделов в районах. Совет матерей это подпольная организация, они выходят на люди только когда их сверху попросят)))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, в этом году урожай винограда будет- a.radikal.ru лучше, чем в прошлом году.Второй сезон уже - будет. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото только 1/4, моей плантации... :lol: :oops: ...
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела? Прям все интересовались, только один ОМ интерес проявлял, а в районе где проживает...