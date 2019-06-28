Жители Арыси возвращаются в город
Власти региона уверены, что в Арыси стало безопасно.
Жители Арыси возвращаются домой, сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook. Он также опубликовал видео, на котором запечатлено движение колонны автобусов с арысцами.
Для желающих вернуться специально выделили автобусы, с 6.00 со всех эвакуационных пунктов началась отправка людей.
В Арыси очистили улицы от снарядов, очаги пожара ликвидировали, провели дезинфекцию территории. Глава региона Умирзак Шукеев заявил, что в Арыси безопасно.
"Город поделён на 17 секторов, за которыми закреплены акиматы районов и городов области. Определены 640 ответственных специалистов – по одному на каждый дом. Во время заселения жителей в дома они будут оказывать им помощь", – сообщил на брифинге аким области Умирзак Шукеев.
Восстанавливать дома жителей приедут 160 специальных бригад со всех регионов страны.
С 24 июня специалисты лаборатории Департамента экологии Туркестанской области провели инструментальные замеры атмосферного воздуха, определили содержание оксида азота, оксида углерода и сероводорода. Результаты химического анализа показали, что в пробах атмосферного воздуха нет превышения установленных норм предельно допустимых концентраций. Радиационный фон в Арыси в два раза ниже нормы, сообщили в Минобороны РК.
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