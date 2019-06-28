Форум
olegggon
Не проедет даже скорая (часть 3). Некомпетентность акимата или недобросовестный подрядчик?
Там же вроде можно со стороны "карамболя" (Праги) хотя бы поближе подъехать к "трудовым резервам" например.
28.06.19 17:26
Козлов я
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
drakon: По ту сторону от - Нью- Йорка... Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же... [Исправлено:...
28.06.19 17:23
Vital
Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
zloy kyrgyz: Нету не каких отделов в районах. Совет матерей это подпольная организация, они выходят на люди только когда их сверху попросят)))
28.06.19 17:07
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Да, в этом году урожай винограда будет- a.radikal.ru лучше, чем в прошлом году.Второй сезон уже - будет. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото только 1/4, моей плантации... :lol: :oops: ...
28.06.19 16:18
Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf: Тут многих интересует обратная сторона медали - бомжи, бичи и прочая богема. Как у вас с этим дела? Прям все интересовались, только один ОМ интерес проявлял, а в районе где проживает...
28.06.19 15:52
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Жители Арыси возвращаются в город

28 июня 2019, 09:12 |  Общество

Власти региона уверены, что в Арыси стало безопасно.

Жители Арыси возвращаются домой, сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook. Он также опубликовал видео, на котором запечатлено движение колонны автобусов с арысцами.

Для желающих вернуться специально выделили автобусы, с 6.00 со всех эвакуационных пунктов началась отправка людей.

В Арыси очистили улицы от снарядов, очаги пожара ликвидировали, провели дезинфекцию территории. Глава региона Умирзак Шукеев заявил, что в Арыси безопасно.

"Город поделён на 17 секторов, за которыми закреплены акиматы районов и городов области. Определены 640 ответственных специалистов – по одному на каждый дом. Во время заселения жителей в дома они будут оказывать им помощь", – сообщил на брифинге аким области Умирзак Шукеев.

Восстанавливать дома жителей приедут 160 специальных бригад со всех регионов страны.

С 24 июня специалисты лаборатории Департамента экологии Туркестанской области провели инструментальные замеры атмосферного воздуха, определили содержание оксида азота, оксида углерода и сероводорода. Результаты химического анализа показали, что в пробах атмосферного воздуха нет превышения установленных норм предельно допустимых концентраций. Радиационный фон в Арыси в два раза ниже нормы, сообщили в Минобороны РК.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.06.19 16:33 Дожди на юге области, в Костанае без осадков - прогноз погоды на выходные и первый рабочий день
28.06.19 15:04 Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
28.06.19 13:58 Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
28.06.19 13:37 Реконструкция тепломагистрали для потребителей обернется снижением температуры горячей воды, но не ее отключением - ГКП "КТЭК"
28.06.19 12:50 Шукеев будет месяц жить с арысцами
28.06.19 11:09 Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению
28.06.19 10:37 Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности. Назначен новый руководитель Администрации Президента
27.06.19 19:28 На капитальный ремонт школ Костанайской области в этом году выделили 2,5 млрд тенге
27.06.19 17:32 "Дети с коробками, собирающие деньги, не волонтёры" - руководитель управления по вопросам молодёжной политики прокомментировал деятельность фонда "Үміт жарығы"
27.06.19 17:11 Смаилов: Для погашения кредитов социально уязвимых слоёв населения нужно 105 млрд тенге

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Maksim Glushko
Re: Жители Арыси возвращаются в город
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Быстро работу провели,молодцы не ожидал
Профайл

§ alex_60
Re: Жители Арыси возвращаются в город
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
раз жителей возвращают, значит все боеприпасы,
которые там были на складах,взорвались.
то есть утилизировать больше нечего.
Профайл

* zloy kyrgyz
Re: Жители Арыси возвращаются в город
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще нур отану комсомольскую стройку надо объявить, и всех студентов кто на лето работу не нашел отправить на оплачиваемые строительные работы в Арыс и восстановят и молодежь денежку заработает
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 2
Всего: 178

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх