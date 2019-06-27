На капитальный ремонт школ Костанайской области в этом году выделили 2,5 млрд тенге
В 2019 году в регионе будут капитально отремонтированы 20 школ. На их ремонт в бюджете предусмотрено 2,5 млрд тенге. Об этом сегодня, 27 июня, на совещании в управлении образования Костанайской области сообщил руководитель ведомства Василий ЦЫМБАЛЮК.
- В прошлом году на капитальный ремонт 12-ти школ было выделено 800 млн тенге, - напомнил он. - На особом контроле школы № 21 и № 30 Костаная, которые были построены в 60-е годы и ни разу капитально не ремонтировались. На экспертизу этих школ уже выделено 558 млн тенге. По области еще много школ, в которых расположены котельные. За этот год удалось вывести котельные из двух школ, на очереди еще 30 таких школ.
Как отметил Цымбалюк, в этом году приняты меры по улучшению проживания студентов - запланировано строительство двух общежитий на 500 мест каждое. До 1 августа должна быть готова экспертиза по строительству общежитий.
На данный момент средний показатель трудоустройства выпускников школ, колледжей и вузов Костанайской области равен 69%, по республике эта цифра составляет 53%. Цифра абсолютно достоверная, так как подтверждена данными о пенсионных отчислениях с мест трудоустройства, подчеркнул Цымбалюк.
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