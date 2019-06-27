"Дети с коробками, собирающие деньги, не волонтёры" - руководитель управления по вопросам молодёжной политики прокомментировал деятельность фонда "Үміт жарығы"

Руководитель ГУ "Управление по вопросам молодёжной политики акимата Костанайской области" Марат ЖУРКАБАЕВ сегодня, 27 июня, отчитался о проделанной его ведомством работе и реализации дорожной карты 2019 года, названного годом молодёжи.

В Костанайской области, по словам Журкабаева, 23% от всего проживающего населения - молодежь. 177 000 человек относится к этой возрастной категории.

В регионе на поддержку молодёжной политики и реализацию молодёжных инициатив тратится 300 млн тенге. Также в эту сумму входит содержание подведомственных учреждений (КГУ "Молодежный ресурсный центр Костанайской области". Увеличился объём финансирования на реализацию государственного социального заказа, в этом году на реализацию 106 проектов выделено 65 млн тенге. , 11 из них реализуются управлением молодёжной политики, остальные - городскими и районными акиматами.

Обсуждая вопросы развития молодёжной политики, Журкабаев отметил, что уже сейчас разрабатывается дорожная карта 2020 года, который будет назван годом волонтёра.

Кроме того, руководитель ответил на вопрос корреспондента "НГ" о деятельности волонтёров фонда "Үміт жарығы".

- Я и сам был свидетелем того, как в Костанае много молодых людей ходили с коробками и просили помощь, - рассказал Марат Журкабаев. - Волонтёрская деятельность - это безвозмездный труд. Это когда человек на добровольной основе оказывает социальную, консультативную или физическую помощь. Здесь же эту деятельность должны контролировать и проверять правоохранительные органы. У нашего ведомства таких полномочий нет и выводов о деятельности этой организации мы давать не можем. Но, правильно надо понимать, что это своего рода бизнес. Видел в СМИ много негативных комментариев, хотя, на самом деле, может быть там благая помощь оказывается. Но это точно не волонтёрская деятельность и привлечение детей к такому виду деятельности тоже, наверное, неправильно.