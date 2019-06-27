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"Дети с коробками, собирающие деньги, не волонтёры" - руководитель управления по вопросам молодёжной политики прокомментировал деятельность фонда "Үміт жарығы"
Фонды с несовершеннолетними волонтёрами выглядят подозрительно в любом случае. Похоже на мошенников - несовершеннолетних не привлекут по этой статье.
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"Дети с коробками, собирающие деньги, не волонтёры" - руководитель управления по вопросам молодёжной политики прокомментировал деятельность фонда "Үміт жарығы"

Георгий ГОВОРОВ

27 июня 2019, 17:32 |  Общество

Руководитель ГУ "Управление по вопросам молодёжной политики акимата Костанайской области" Марат ЖУРКАБАЕВ сегодня, 27 июня, отчитался о проделанной его ведомством работе и реализации дорожной карты 2019 года, названного годом молодёжи.

В Костанайской области, по словам Журкабаева, 23% от всего проживающего населения - молодежь. 177 000 человек относится к этой возрастной категории.

В регионе на поддержку молодёжной политики и реализацию молодёжных инициатив тратится 300 млн тенге. Также в эту сумму входит содержание подведомственных учреждений (КГУ "Молодежный ресурсный центр Костанайской области". Увеличился объём финансирования на реализацию государственного социального заказа, в этом году на реализацию 106 проектов выделено 65 млн тенге. , 11 из них реализуются управлением молодёжной политики, остальные - городскими и районными акиматами.

Обсуждая вопросы развития молодёжной политики, Журкабаев отметил, что уже сейчас разрабатывается дорожная карта 2020 года, который будет назван годом волонтёра.

Кроме того, руководитель ответил на вопрос корреспондента "НГ" о деятельности волонтёров фонда "Үміт жарығы".

- Я и сам был свидетелем того, как в Костанае много молодых людей ходили с коробками и просили помощь, - рассказал Марат Журкабаев. - Волонтёрская деятельность - это безвозмездный труд. Это когда человек на добровольной основе оказывает социальную, консультативную или физическую помощь.  Здесь же эту деятельность должны контролировать и проверять правоохранительные органы. У нашего ведомства таких полномочий нет и выводов о деятельности этой организации мы давать не можем. Но, правильно надо понимать, что это своего рода бизнес. Видел в СМИ много негативных комментариев, хотя, на самом деле, может быть там благая помощь оказывается. Но это точно не волонтёрская деятельность и привлечение детей к такому виду деятельности тоже, наверное, неправильно.
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Комментарии к новости
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§ Maksim Glushko
Re: "Дети с коробками, собирающие деньги, не...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 27.06.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну в центре реально уже как-то неуютно идти, раньше так гопота во дворах не приставала, нехорошо конечно так говорить, деньги наверно реально в помощь идут, но руководителям фонда надо как-то провести обучающую работу со своими "работниками" что так агрессивно благотоврительностью не занимаются)
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§ abaika95
Re: "Дети с коробками, собирающие деньги, не...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.06.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДА там скорее всего не привлекают детей, а дети сами нашли такой способ зарабатывать!
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§ Тот самый
Re: "Дети с коробками, собирающие деньги, не...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фонды с несовершеннолетними волонтёрами выглядят подозрительно в любом случае. Похоже на мошенников - несовершеннолетних не привлекут по этой статье.
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