Елена ПИКЕЛЬНАЯ: С заботой о здоровье
Как все-таки много у нас для людей делается! Увеличили пенсионный возраст, чтобы народ себя в тонусе ощущал. Объединили детские и взрослые поликлиники, чтобы наладить диалог поколений, томящихся в очередях. Постоянно увеличиваются цены - чтобы граждане не рассупонивались, а учились обходиться малым на случай глобальной катастрофы. Митингующих на площадях разгоняют исключительно ради их же здоровья, ведь толпа численностью более трех человек – опаснейший источник всяческих инфекций. Не дай бог перезаражают друг друга!
А недавно забота о здоровье населения заиграла новыми красками. Решили где-то в министерских дебрях, что очень уж самолечением граждане увлекаются. Дескать, наберут себе чемоданы таблеток и давай трескать их за обе щеки. На завтрак сердечно-сосудистые, на обед - желудочно-кишечные, на ужин - гормональные. А десертом идут сильные психотропные. «Баста!» - решили в минздраве и усилии контроль над отпуском лекарств из аптек. Приказ-то был не нов, но столь ярое исполнение его было неожиданным, как нападение ягуара в ночной сельве.
Железная логика в утверждении, что лекарства должен назначать врач, несомненно есть. Но при соблюдении некоторых условий. Перво-наперво доступ к врачу должен быть. Не в теории, как сейчас, а на практике. Скрутил недуг - быстро записался на прием, встретился с доктором, прошел назначенное обследование, опять встретился с доктором, получил рецепт и бегом в аптеку. А что сейчас? Сами-то министерские пробовали к врачу в поликлинике записаться? Особенно к специалисту? Ах да! У них же своя больничка, с совершенно другими условиями. То, что челядь буквально помирает в ожидании приема, им даже на ум не приходит.
И потом - с чего это взяли, что если человек идет в аптеку без рецепта, то лекарство он сам себе назначил? Скорее всего, его назначил врач. Подошло, помогает, так почему надо каждый месяц бегать за рецептом?
И вот еще какой непростой вопрос - доверия к врачам. Старая гвардия уходит - кто на пенсию, кто в другие страны подается. Те, кто приходит на их место, не всегда имеют достаточного опыта, а иногда и знаний. Есть ли статистика, сколько народу померло от самолечения? А есть статистика, сколько погибло от врачебных ошибок? Думается, если добыть истинные цифры и сравнить, то выяснится, что медпомощь чаще загоняет пациентов в гроб, чем пресловутое самолечение. При всем моем уважении к медикам. Но такова сегодняшняя реальность. Врачей вообще катастрофически не хватает, а хороших…
Так что стало причиной такого прессинга аптек? Забота о здоровье людей? Да, полноте! Кого это волнует? Возможно, таким образом лоббируются интересы частных клиник. Покрутится бедолага в государственной поликлинике с ее, простите, бардаком, да и направит стопы в частную. Там хорошо, быстро, очень вежливо, но за деньги. А там врачей на всех хватит? Сомнительно. Опять увеличатся потоки клиентуры у всяческих шарлатанов-целителей, кто-то присядет исключительно на безрецептурные БАДы, а кто-то будет терпеть до последнего - и это еще хуже, чем таблетка, когда-то назначенная врачом, но на которую нет свежего рецепта.
Предлагаю ввести новую врачебную специализацию – врач-подыхатолог. Ну, это будет тот самый врач, к которому можно будет попасть, когда после всех поликлинично-аптечных злоключений человек подыхать начнет. Может, к подыхатологу будет легче попасть на прием и без проблем получить рецепты на гроб и могилку?
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