Форум
Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Вот фото и сообщения:www.yaplakal.com Кто-то у меня просил доказательства необходимости закона о распространении недостоверной информации? Чем не доказательство? Берёшь фото, придумываешь, что на ней...
29.06.19 18:16
alex_60
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Похоже времена такие. Скажи эй ты казах.зачем окурок бросил. И начнутся волнения. Слово казах произносить опасно.
29.06.19 18:06
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Понятно. Ну что с виноградом то решил? Когда в Мичуринском жил, сдавали яблоки свои на винзавод. Вино потом продавалось в магазинах. Называлось плодово-ягодное. Напиток полезный для здровья. 1,12...
29.06.19 18:02
Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
араб разместил в соцсети публикацию, в которой араб с рацией сфотографировался с девушкой – казашкой. Она на фотографии стоит сзади, и так получается, как будто рация во рту. Это задело работников...
29.06.19 17:56
Dron
Казахстан занял второе место в рейтинге стран с самым дешёвым мобильным интернетом
Странный рейтинг. Мне вот как то пофигу, сколько там мегабайт стоит. В Казахстане все мобильные операторы урезали количество гигабайт в пакетах при этом увеличили их стоимость. Безлимитных тарифов...
29.06.19 17:54
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Елена ПИКЕЛЬНАЯ: С заботой о здоровье

«Сами-то министерские пробовали к врачу в поликлинике записаться?»
29 июня 2019, 10:25 |  Мнения

Как все-таки много у нас для людей делается! Увеличили пенсионный возраст, чтобы народ себя в тонусе ощущал. Объединили детские и взрослые поликлиники, чтобы наладить диалог поколений, томящихся в очередях. Постоянно увеличиваются цены - чтобы граждане не рассупонивались, а учились обходиться малым на случай глобальной катастрофы. Митингующих на площадях разгоняют исключительно ради их же здоровья, ведь толпа численностью более трех человек – опаснейший источник всяческих инфекций. Не дай бог перезаражают друг друга!

А недавно забота о здоровье населения заиграла новыми красками. Решили где-то в министерских дебрях, что очень уж самолечением граждане увлекаются. Дескать, наберут себе чемоданы таблеток и давай трескать их за обе щеки. На завтрак сердечно-сосудистые, на обед - желудочно-кишечные, на ужин - гормональные. А десертом идут сильные психотропные. «Баста!» - решили в минздраве и усилии контроль над отпуском лекарств из аптек. Приказ-то был не нов, но столь ярое исполнение его было неожиданным, как нападение ягуара в ночной сельве.

Железная логика в утверждении, что лекарства должен назначать врач, несомненно есть. Но при соблюдении некоторых условий. Перво-наперво доступ к врачу должен быть. Не в теории, как сейчас, а на практике. Скрутил недуг - быстро записался на прием, встретился с доктором, прошел назначенное обследование, опять встретился с доктором, получил рецепт и бегом в аптеку. А что сейчас? Сами-то министерские пробовали к врачу в поликлинике записаться? Особенно к специалисту? Ах да! У них же своя больничка, с совершенно другими условиями. То, что челядь буквально помирает в ожидании приема, им даже на ум не приходит.

И потом - с чего это взяли, что если человек идет в аптеку без рецепта, то лекарство он сам себе назначил? Скорее всего, его назначил врач. Подошло, помогает, так почему надо каждый месяц бегать за рецептом?

И вот еще какой непростой вопрос - доверия к врачам. Старая гвардия уходит - кто на пенсию, кто в другие страны подается. Те, кто приходит на их место, не всегда имеют достаточного опыта, а иногда и знаний. Есть ли статистика, сколько народу померло от самолечения? А есть статистика, сколько погибло от врачебных ошибок? Думается, если добыть истинные цифры и сравнить, то выяснится, что медпомощь чаще загоняет пациентов в гроб, чем пресловутое самолечение. При всем моем уважении к медикам. Но такова сегодняшняя реальность. Врачей вообще катастрофически не хватает, а хороших…

Так что стало причиной такого прессинга аптек? Забота о здоровье людей? Да, полноте! Кого это волнует? Возможно, таким образом лоббируются интересы частных клиник. Покрутится бедолага в государственной поликлинике с ее, простите, бардаком, да и направит стопы в частную. Там хорошо, быстро, очень вежливо, но за деньги. А там врачей на всех хватит? Сомнительно. Опять увеличатся потоки клиентуры у всяческих шарлатанов-целителей, кто-то присядет исключительно на безрецептурные БАДы, а кто-то будет терпеть до последнего - и это еще хуже, чем таблетка, когда-то назначенная врачом, но на которую нет свежего рецепта.

Предлагаю ввести новую врачебную специализацию – врач-подыхатолог. Ну, это будет тот самый врач, к которому можно будет попасть, когда после всех поликлинично-аптечных злоключений человек подыхать начнет. Может, к подыхатологу будет легче попасть на прием и без проблем получить рецепты на гроб и могилку?
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.06.19 17:03 «Дети - не игрушка в магазине!» - международный форум приемных родителей прошёл в Костанае
29.06.19 16:08 Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
29.06.19 14:20 Казахстан занял второе место в рейтинге стран с самым дешёвым мобильным интернетом
29.06.19 13:09 Помощник ответсека министерства образования подозревается в хищении 11 млн тенге
29.06.19 12:34 Газ, горячая вода, подъездные пути - проблемы микрорайона Юбилейный обсудили на встрече акима Костаная с жителями
29.06.19 11:45 Стипендии повысят в Казахстане: сколько будут получать студенты
28.06.19 16:33 Дожди на юге области, в Костанае без осадков - прогноз погоды на выходные и первый рабочий день
28.06.19 15:04 Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
28.06.19 13:58 Пункт назначения - Арысь. Совет матерей Костанайской области обьявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших
28.06.19 13:37 Реконструкция тепломагистрали для потребителей обернется снижением температуры горячей воды, но не ее отключением - ГКП "КТЭК"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ elektron
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: С заботой о здоровье
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3107
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык они там в министерстве за автобусами не бегают, как в анегдоте: -На что жалуетесь бабушка? -да задыхаюсь я сынок. -И как часто? -Да каждый раз когда за автобусом бегу. //Есть ли статистика, сколько народу померло от самолечения?// это вряд ли, но в НГ было пару статей за прошлый и позапрошлый год, люди умирали от тромбов. Где не было оказано правильной своевременной помощи, что намного страшнее самолечения. Которое в ввиду ситуации иной раз безысходно просто. Лучше бы ввели бесплатные рецепты. Спасибо за статью Елена!
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 1
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх