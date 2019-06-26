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drakon
В театре "Астана Опера" изучают новое произведение в честь Назарбаева
Тот самый: До 6 июля и на машине успеть можно! ;-) Вперед! Так Транзитную Визу, через Россию- Нужно брать. А это минимум 14 дней... :-o 8-)
26.06.19 17:23
лимон
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В театре "Астана Опера" изучают новое произведение в честь Назарбаева

26 июня 2019, 15:19 |  Общество

Молодой композитор Рахат-Би Абдысагин предложил свою новую оперу "Путь, освещенный солнцем" театру "Астана Опера".

 В театре "Астана Опера" опровергли информацию о подготовке премьеры ко Дню столицы, посвященной первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, отметив, что только изучают партитуру, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Во вторник, 25 июня, появилась информация о том, что артистов театра "Астана Опера" ко дню празднования столицы принуждают репетировать новую композицию "Путь, освещенный солнцем", посвященную Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Автором оперы является Рахат-Би Абдысагин.

Журналист Асем Жапишева опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором рассказала о произоршедшем и приложила фото листков с оперой.

«Тем временем активная и замечательная молодежь не теряет времени даром. Ладно, памятник. Ладно, траур. Тут 20-летний сын вице-спикера мажилиса Гульмиры Исимбаевой – Рахат Би Абдысагин (кажется, где-то в этом имени должен быть дефис) сочинил целую оперу, посвященную Елбасы. Называется «Путь, освещенный солнцем». Написали мне об этом анонимно артисты «Астана Опера». Пишут, что отказались сначала петь эти слова, но им пригрозили увольнением. Сидят сейчас на репетиции, к 6 июля готовятся, видимо», - написала она в посте.

Там же она привела отрывок оперы.

«Может всем заучить пока не поздно? Призванный выполнять волю Творца на Земле. Призванный выполнять волю Творца на Земле. Призванный выполнять волю Творца на Земле. Призванный выполнять», - процитировала Жапишева.

Тем временем в пресс-службе театре "Астана Опера" сообщили, что композитор Абдысагин предложил свою новую оперу "Путь, освещенный солнцем" театру "Астана Опера". В настоящее время коллектив театра знакомится с предложенной им партитурой.

"Это мировая практика всех театров – изучение и ознакомление с новыми работами композиторов. Театр "Астана Опера" не является исключением. Данные, изложенные корреспондентом КАЗТАГ, не соответствуют действительности, а именно информация о премьере этой оперы 6 июля 2019 года", - сообщили в пресс-службе театра.

В дни празднования Дня столицы, с 5 по 8 июля на сцене театра "Астана Опера" будут проходить ранее запланированные спектакли в рамках гастролей алматинского театра ГАТОБ имени Абая. В частности, 6 июля артисты из Алматы готовятся представить оперу Дж. Россини "Золушка".

"За всю историю театра, давления на артистов никогда не оказывалось", - отметили в "Астана Опера".

В пресс-службе театра подчеркнули, что для творчества артистов созданы все условия.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: В театре "Астана Опера" изучают новое произведение...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото шикарное !! Нимб сияет ярко !
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§ drakon
В театре "Астана Опера" изучают новое произведение в честь Назарбаева
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16625
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.06.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звонил в Аэропорт.
Билетов нет.Жаль,
так хочется посмотреть-
Оперу... :lol: :oops:
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§ директор пляжа
Re: В театре "Астана Опера" изучают новое произведение...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 26.06.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Нимб сияет ярко !

Ясно солнышко)
погоди в Ате памятник поставят интересно что там будет! ;-)
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§ yudjin
Re: В театре "Астана Опера" изучают новое произведение...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5961
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.06.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Призванный выполнять волю Творца на Земле. Призванный выполнять волю Творца на Земле.

извините напомининает.. да святится имя твое, да будет воля твоя.... и далее по тексту.
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§ Гога
Re: В театре "Астана Опера" изучают новое произведение...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
20-летний сын вице-спикера мажилиса Гульмиры Исимбаевой – Рахат Би Абдысагин Источник: https:/- /www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35331#806391
- интересное совпадение !?
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§ Тот самый
Re: В театре "Астана Опера" изучают новое произведение...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.06.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Билетов нет.Жаль, так хочется посмотреть

До 6 июля и на машине успеть можно! ;-) Вперед!

Цитата:
Гога:
20-летний сын вице-спикера мажилиса Гульмиры Исимбаевой – Рахат Би Абдысагин

Эхх, неопытный паренек! Карьеру сделать хочет, но надо ж было и про друга-преемника куплет вставить. Тогда б точно и мамке помог, и сам бы стал ведущим поставщиком опер лет на 20 вперед.
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§ drakon
В театре "Астана Опера" изучают новое произведение в честь Назарбаева
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16625
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.06.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
До 6 июля и на машине успеть можно! ;-) Вперед!

Так Транзитную Визу, через Россию-
Нужно брать. А это минимум 14 дней... :-o 8-)
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