От такого телевидения глаза не испортятся - Ночь в Доме Дружбы была недолгой, но захватывающей

Традиционная акция, состоявшаяся вчера, 25 июня, особенно запомнится для шестерых выпускников школ, живущих в областном дома юношества. Для них в рамках мероприятия организовали выпускной вечер. Он начался в 18.30 за полчаса до «выхода в эфир» запланированных телешоу.

Выпускники загадали желание и отпустили в небо белых голубей

С вступлением во взрослую жизнь поздравляли Владимира Антонова, Александра Бусарова, Любовь Галицину, Андрея Горбунова, Евгению Дейн и Юлию Мухамеджанову. Вместе со школой они прощались с домом юношества. Изначально в списках значилось 12 фамилий. Но как пояснили организаторы, прийти смогли не все: кто-то застрял на работе, кого-то уже в армию забрали.

В нарядных платьях и костюмах выпускники прошлись по красной ковровой дорожке под аплодисменты костанайцев, выслушали поздравления, загадали желания и отпустили в небо белых голубей. Организаторы вручили вчерашним школьникам подарки. Особо подчеркнули, что в разноцветных пакетах вещи, которые обязательно пригодятся в быту. Мальчикам подарили электрические чайники, а девочкам комплекты постельного белья.

- О том, что будет выпускной я узнал за день до мероприятия, - рассказал Андрей ГОРБУНОВ. – Праздник классный. Вот голубя держу впервые...

– Мы провожаем этих ребят во взрослую жизнь по казахской народной традиции токымкагар, - напутствовала заведующая секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Бибигуль АККУЖИНА. – Взрослая жизнь сопряжена с понятиями самостоятельность и ответственность.

Выпускникам пожелали удачи. И она им пригодится — все они завершили учебу и, значит, потеряли право на жизнь в Доме юношества. Им предстоит получить подъемные, искать работу и жилье.

Тем временем, заработали спецвыпуски телешоу. В пешеходной зоне рядом с Домом Дружбы развернулись «Большие гонки». Горожане всех возрастов пытались выжать максимальную скорость из двух педальных автомобилей.

- Если мой напарник Рач Мартиросян исполняет роль Дмитрия Нагиева (ведущего известного телешоу «Большие гонки», то я тот бычок, что был на заставке. Я такой же веселый и резвый, - шутит ведущий Алмат ИСКАКОВ. – Самое главное это эмоции. Две машинки и только один победитель.

Чтобы победить, участник должен был быстрее своего соперника преодолеть дистанцию 10 метров. «Большие гонки» проходили в несколько этапов. На отборочных раундах из 8 участников выявили четырех сильнейших. В финале 8-летняя Ангелина МАМУТОВА победила своего соперника. Юноша галантно не стал обгонять малышку.

Юная Ангелина Мамутова победила в гонках своих взрослых противников

- Я с мамой приходила на площадь раньше, каталась на таких машинках, ноги уже натренированные, - рассказывала «НГ» чемпионка гонок. – У меня не плохо получается, если я не волнуюсь, на соревнования всегда выигрываю. Выбрала синюю машинку, очень этот цвет люблю. И это, наверное, мне помогло.

А на первом этаже кипела борьба умов в «Что? Где? Когда?». Знатоки действовали не по той схеме, что мы привыкли видеть по телевизору. Одновременно играли 6 команд. Свои ответы участники записывали на бумаге и передавали наблюдателю. Только одна команда, которую определял волчок, усаживалась за центральный стол. Они свои версии сообщали напрямую ведущему, роль которого исполнил костанайский шоумен Евгений СОТНИКОВ.

Вопросы на игре «Что? Где? Когда?» связаны с культурой, традициями и предметами быта этносов, которые проживают в Казахстане

- Здесь только атрибуты этой игры, это не официальная игра костанайского клуба, которая проходит у нас по выкупленной франшизе. Наша игра больше похожа на викторину, - подчеркнул Евгений. – Вопросы связаны с культурой, традициями и предметами быта этносов, которые проживают в Казахстане.

Интересный случай произошёл с одной из команд, что играла за центральным столом. В начале знатоки проигрывали 0:2. Третий вопрос стал для них переломным.

- Азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков, отправляясь в одиночку в театр, всегда покупал 2 билета. Один для себя, другой для неё. Махмуд Эсамбаев считал, что именно она на Кавказе воспитывает мужчину и заставляет его не гнуть спину Кому предназначался второй билет? - зачитал вопрос ведущий.

Команда за центральным столом в ответе предположили в качестве ответа азербайджанский национальный костюм: бурку и папаху. Евгений Сотников предложил выбрать что-то одно. Ситуация напомнила телевизионную игру клуба «Что? Где? Когда?», где команду Константина Рудера ведущий тоже заставил уточнять свой ответ. Костанайцам повезло больше, они выбрали папаху и оказались правы. Тогда как уточнения московских знатоков довели команду до поражения.

Передачу «Играй гармонь!» организовали в виде концерта. В доме дружбы собрались чуть ли не все гармонисты области. Играли любители, часто самоучки, но очень душевно. Зрители слушали, подпевали и иногда даже пускались в пляс.

- Я сегодня сыграл казачью песню «Снежочки» и «Когда мы были на войне», - сообщил хорунжий русской общины сибирских казаков Андрей НУЖНЫЙ. – Гармонь мне досталась от отца, она не старинная, обычная тульская, много ломалась, я её чинил. Выступаю только на гулянках местного значения. На «Играй гармонь!» пришёл в форме образца 1911 года. В такую одежду, у нас её называют справой, одевались казаки на заре 20-ого столетия.

Андрей Нужный: «Гармонь мне досталась от отца, она не старинная, обычная тульская, много ломалась, я её чинил».

В соседней комнате игроки пытались доказать, кто действительно хочет стать миллионером. За пару часов успели испытать свои силы 15 потенциальных богачей, но выиграли только двое. Правда, вместо денег участники получили шоколадку. Все вопросы были посвящены деятельности Ассамблеи народов Казахстана.

В программе «Жить здорово» обсуждали тему скрининга и профосмотра. В роли Елены Малышевой выступала преподаватель медицинского колледжа Надежда КУДРЯВЦЕВА. На площадке можно было измерить уровень сахара в крови, измерить давление, узнать свой рост и вес. Участников учили на специальных манекенах делать уколы и искусственное дыхание.

По соседству из салата, петрушки, яблок и огурцов учили делать зеленый смузи. Учили бесплатно, продавали по 100 тенге стакан. Говорят, такой способен заменить завтрак или ужин. А вот сыроедческие конфетки раздавали бесплатно. Здесь же можно было купить торт, эклеры и кексы, приготовленные без сахара, пшеничной муки и масла. Бесплатно угощали айраном, катыком, кумысом и молоком.

- Принцип приготовления у всех кисломолочных продуктов примерно одинаков, - делится секретами сотрудник Дома дружбы Канагат КАСЫМ. – Вкус разный. Сегодня айрана выпили значительно больше, чем, например, катыка.

«Модный приговор» расположился в самой дальней комнате, не сразу и заметишь среди других закрытых рабочих кабинетов. Помещение уставлено манекенами с национальными костюмами, на вешалках висят камзолы народов мира, а на столике головные уборы. Всё это можно потрогать, примерить, сделать фото в необычном образе.

Костанайцы с удовольствием примеряли этно-наряды и фотографировались в них

- Модная одежда у нас в этно-стиле. Есть армянские, чечено-ингушские, татарские, казахские, кыргызские, польские, узбекские и русские наряды, - рассказала ведущий эксперт по работе с этнокультурными объединениями областного дома дружбы Диана АБИКЕНОВА.

К 22 часам почти все телешоу уже завершили свою работу. До последней песни оставались только гармонисты, звуки гармони ещё долго разносились по всей округе.