В Москве пройдет Фестиваль национального юмора Кубок Дружбы-2019!

26 июня в 18:00 в ДК “Конгресс-центр” РЭУ имени Г.В. Плеханова пройдёт одно из самых ярких и веселых событий этого жаркого лета - Фестиваль Национального Юмора Кубок Дружбы!

“Кубок Дружбы” – это юмористический праздник национального и международного масштаба, который проводится Департаментом национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы.уже в 9-й раз.

На протяжении этих 9 лет фестиваль наглядно показывает, как юмор сближает народы и страны, ведь, как известно, дружба начинается с улыбки, а юмор продлевает жизнь, поэтому Кубок дружбы – это залог вечной дружбы!

Как всегда, на одной сцене выступят известные молодежные юмористические коллективы и Stand Up комики из разных стран, чтобы в дружеской атмосфере побороться за главный приз. Многие выступающие являются участниками различных телевизионных проектов, а имена артистов хорошо знакомы поклонникам юмористического жанра, поэтому борьба будет действительно жаркой!

А теперь самое интересное: гости фестиваля смогут не только насладиться смешной соревновательной программой Кубка, но и сами принять участие в нём – зрителям будет предложено принять участие в конкурсах и мастер-классам по актерскому, сценарному и юмористическому мастерству, а также поучаствовать в лотереи с крутыми призами! Участвуйте в

Помимо этого, на мероприятии выступит певица и музыкальный блогер Люся Чеботина, а также танцевальные коллективы.



В Кубке примут участие следующие команды:

ММ (Москва)

Сборная Еревана и Бишкека (Армения и Кыргызстан)

Иван Иванов (Москва)

Сборная Алтайцев (Горно-Алтайск)

РУДН United (Москва)

Слово (Республика Крым)

Эдита Плеха (Казань-Москва)

МЫ (Москва)

Сборная Бывших (Тула)

Эдита Плеха (Казань-Москва)

Очень сборная (Москва-Иваново-Воронеж-Чебоксары)

В формате Stand-Up выступят:

Руслан Мухтаров (Уфа)

Сергей Орлов (Якутия)

Карина Мейханаджян (Эчмиадзин)

Антон Токарев (Москва)

Аля Кокушкина (Новосибирск)

Антон Горбенко (Москва)

Оценивать участников будет опытное жюри, в состав которого войдут актеры, телеведущие, блогеры, известные юмористы, представители московского правительства и… сами зрители!

Гости фестиваля смогут повлиять на исход игры с помощью голосования, а лучшая группа поддержки принесет своей команде дополнительные баллы!

Приходите сами и зовите друзей, чтобы провести вечер в дружеском кругу и в атмосфере юмора!

«Кубок Дружбы» ждет вас 26 июня в просторном зале ДК «Конгресс-центр» РЭУ им. Г.В. Плеханова по адресу: город Москва, Стремянный переулок, дом 28 строение 2.



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