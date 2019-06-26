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Yorik
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60: нет ни больных, и ни бичей есть конечно. Но создалось стойкое впечатление о последних - что это их осознанный выбор, потому как варианты "выбраться" есть, и их немало. ...
26.06.19 18:08
Yorik
Жизнь на обратной стороне Земли
С парома, курсирующего между островами, открывается великолепный вид на Манхэттен Тот же вид поздним вечером, немного другой ракурс: b.radikal.ru Паром бесплатный, что интересно. Изначально...
26.06.19 18:02
drakon
Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
Игорь Васильевич: в ватсапе переписывался с кем-нибудь, Небыло у нас раньшеЮ мобилок, вацапов. При встречах - договаривались, где и когда, в следующий раз... :lol: :oops: :-P
26.06.19 17:28
drakon
В театре "Астана Опера" изучают новое произведение в честь Назарбаева
Тот самый: До 6 июля и на машине успеть можно! ;-) Вперед! Так Транзитную Визу, через Россию- Нужно брать. А это минимум 14 дней... :-o 8-)
26.06.19 17:23
лимон
Въехал в автобус, снял номера и скрылся - ДТП в Костанае
Игорь Васильевич: в ватсапе переписывался с кем-нибудь, сам так пару раз чуть не попал! !!! спрячьте ключи от машины подальше, и ВУ заодно
26.06.19 17:10
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В Москве пройдет Фестиваль национального юмора Кубок Дружбы-2019!

26 июня 2019, 13:36 |  Реклама

26 июня в 18:00 в ДК “Конгресс-центр” РЭУ имени Г.В. Плеханова пройдёт одно из самых ярких и веселых событий этого жаркого лета - Фестиваль Национального Юмора Кубок Дружбы!

“Кубок Дружбы” – это юмористический праздник национального и международного масштаба, который проводится Департаментом национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы.уже в 9-й раз.

На протяжении этих 9 лет фестиваль наглядно показывает, как юмор сближает народы и страны, ведь, как известно, дружба начинается с улыбки, а юмор продлевает жизнь, поэтому Кубок дружбы – это залог вечной дружбы!

 

Как всегда, на одной сцене выступят известные молодежные юмористические коллективы и Stand Up комики из разных стран, чтобы в дружеской атмосфере побороться за главный приз. Многие выступающие являются участниками различных телевизионных проектов, а имена артистов хорошо знакомы поклонникам юмористического жанра, поэтому борьба будет действительно жаркой!

 

А теперь самое интересное: гости фестиваля смогут не только насладиться смешной соревновательной программой Кубка, но и сами принять участие в нём – зрителям будет предложено принять участие в конкурсах и мастер-классам по актерскому, сценарному и юмористическому мастерству, а также поучаствовать в лотереи с крутыми призами! Участвуйте в
Помимо этого, на мероприятии выступит певица и музыкальный блогер Люся Чеботина, а также танцевальные коллективы.


В Кубке примут участие следующие команды: 

  • ММ (Москва) 
  • Сборная Еревана и Бишкека (Армения и Кыргызстан) 
  • Иван Иванов (Москва) 
  • Сборная Алтайцев (Горно-Алтайск) 
  • РУДН United (Москва) 
  • Слово (Республика Крым)
  • Эдита Плеха (Казань-Москва)
  • МЫ (Москва)
  • Сборная Бывших (Тула)
  • Эдита Плеха (Казань-Москва)
  • Очень сборная (Москва-Иваново-Воронеж-Чебоксары) 

В формате Stand-Up выступят:

  • Руслан Мухтаров (Уфа)
  • Сергей Орлов (Якутия)
  • Карина Мейханаджян (Эчмиадзин)
  • Антон Токарев (Москва)
  • Аля Кокушкина (Новосибирск)
  • Антон Горбенко (Москва)

Оценивать участников будет опытное жюри, в состав которого войдут актеры, телеведущие, блогеры, известные юмористы, представители московского правительства и… сами зрители!  

Гости фестиваля смогут повлиять на исход игры с помощью голосования, а лучшая группа поддержки принесет своей команде дополнительные баллы!

Приходите сами и зовите друзей, чтобы провести вечер в дружеском кругу и в атмосфере юмора!

«Кубок Дружбы» ждет вас 26 июня  в просторном зале ДК «Конгресс-центр» РЭУ им. Г.В. Плеханова по адресу: город Москва, Стремянный переулок, дом 28 строение 2. 

Подписывайтесь и следите за новостями в Instagram: instagram.com/kubokdruzhby19 и в официальной группе ВКонтакте vk.com/kubokdruzhby 

По вопросам сотрудничества и аккредитации СМИ: 
Телефон: 8 (985) 362-74-88 (Ирина)
E-mail: kubokdruzhbi@gmail.com

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