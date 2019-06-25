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Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской области
25 июня 2019, 17:17 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев постановил переименовать Тарановский район Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Переименовать Тарановский район Костанайской области в район Беимбета Майлина", - говорится указе Главы государства.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Райцентр Тарановского района переименовали несколькими месяцами ранее
"Присвоение району имени выдающегося казахского писателя, драматурга и общественного деятеля Беимбета Майлин - важный шаг, который давно ждали местные жители", - добавил пресс-секретарь Президента Берик Уали.
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Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
dandiv: Блин, куда залить, чтобы картинки сразу отображались? Здесь в этом плане каменный век,просто так фото или видео не вставишь,придётся потрудиться.
Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской области
Не я все понимаю народный писатель, общественный деятель, но по мне как-то странно с ономастической стороны вопроса, называть район им."Беимбета Майлина" почему не просто...
Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
Элементарно, тот же нимесил, всеравно по рецепту. Это ж один из ходовых препаратов.