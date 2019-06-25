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Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
dandiv: Блин, куда залить, чтобы картинки сразу отображались? Здесь в этом плане каменный век,просто так фото или видео не вставишь,придётся потрудиться.
25.06.19 18:26
Maksim Glushko
Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской области
Не я все понимаю народный писатель, общественный деятель, но по мне как-то странно с ономастической стороны вопроса, называть район им."Беимбета Майлина" почему не просто...
25.06.19 17:58
Сергей_я
Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
Элементарно, тот же нимесил, всеравно по рецепту. Это ж один из ходовых препаратов.
25.06.19 17:53
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Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской области

25 июня 2019, 17:17 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев постановил переименовать Тарановский район Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Переименовать Тарановский район Костанайской области в район Беимбета Майлина", - говорится указе Главы государства.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Райцентр Тарановского района переименовали несколькими месяцами ранее

"Присвоение району имени выдающегося казахского писателя, драматурга и общественного деятеля Беимбета Майлин - важный шаг, который давно ждали местные жители", - добавил пресс-секретарь Президента Берик Уали.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 25.06.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а местные жители ждали столь ответственного шага? смею предположить - ночами не спали готовили таблички к приезду ономастической комиссии, надписи на воротах перекрашивали.
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§ alex_60
Re: Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3691
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжатель дела.
Переименователь второй.
Кто бы сомневался.
Прям на фоне взрывов целого города
Начал. Некогда, быстрей, быстрей.
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§ Maksim Glushko
Re: Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 25.06.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не я все понимаю народный писатель, общественный деятель, но по мне как-то странно с ономастической стороны вопроса, называть район им."Беимбета Майлина" почему не просто "Майлинский"? есть же Алтынсаринский, Джангильденский, Амангельдинский...
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