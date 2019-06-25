Токаев подписал указ о переименовании района в Костанайской области

Президент Касым-Жомарт Токаев постановил переименовать Тарановский район Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Переименовать Тарановский район Костанайской области в район Беимбета Майлина", - говорится указе Главы государства.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Райцентр Тарановского района переименовали несколькими месяцами ранее

"Присвоение району имени выдающегося казахского писателя, драматурга и общественного деятеля Беимбета Майлин - важный шаг, который давно ждали местные жители", - добавил пресс-секретарь Президента Берик Уали.