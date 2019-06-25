Нацбанк утвердил свою программу кредитования автомобилей казахстанского производства

Новая программа призвана поддержать отечественный автопром и смежные отрасли экономики, передает Informburo.kz.

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Национальный банк 31 мая утвердил программу кредитования покупателей легковых автомобилей казахстанского производства. Условия по займам будут следующие: валюта кредита – тенге, номинальная ставка – не более 4% годовых, срок – не более семи лет, максимальная стоимость авто – 15 млн тенге.

В Казахстане уже действует программа льготного кредитования автомобилей, Правительство запустило её в 2015 году. Отличие двух программ в источниках финансирования: по правительственной – средства поступают из бюджета, по программе Нацбанка деньги будет выделять сам регулятор через свою "дочку" – Казахстанский фонд устойчивости.

Нацбанк присоединился к поддержке отечественного автопрома в рамках нового мандата: помимо инфляции, он теперь отвечает и за экономический рост. Меры поддержки уже показали свою эффективность на примере программы Правительства. С другой стороны, интерес к приобретению новых автомобилей проявляют сами казахстанцы, о чём говорит статистика банков по выдаче автокредитов.

В постановлении правления регулятора говорится, что к началу 2019 года казахстанские банки второго уровня выдали физлицам таких займов на 356 млрд тенге. За 2018-й банки выдали 92,5 тысячи автокредитов на сумму 222,1 млрд тенге, за год объёмы кредитов выросли в два раза.

Основной рост произошёл за счёт собственных программ кредитования банков: так выдали 89,2 тысячи кредитов на 205,2 млрд тенге. Спрос на эту категорию кредитов растёт, несмотря на то, что номинальная ставка вознаграждения по ним остаётся достаточно высокой – на уровне 13-26%. Наиболее высокие ставки по кредитам сохраняются на приобретение подержанных автомобилей – 26%.

При этом существенный рост кредитования автомобилей казахстанского производства – до 11 тысяч единиц – коммерческие банки также осуществили за собственные средства.

"Данные спроса на отечественные автомобили свидетельствуют о том, что в настоящее время рынок не насыщен и имеется высокий потенциал для дальнейшего развития производства", – говорится в постановлении Нацбанка.

По действующей с 2015 года программе автокредитования Правительства в 2018-м профинансировали покупку около 3 тысяч новых авто. С учётом новой инициативы Нацбанка, по словам премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, это число вырастет до 15 тысяч. Произойдёт это за счёт ежегодного выделения дополнительных 20 млрд тенге вплоть до 2023 года.

По правительственной программе за время её работы казахстанцы приобрели более 14 тысяч транспортных средств отечественного производства. В мае нынешнего года на её реализацию был выделен ещё один транш в 8 млрд тенге. Таким образом, суммарно с 2015-го на неё направили 42 млрд. Банки-участники программы используют эти деньги на револьверной основе, то есть средства осваиваются повторно по мере погашения клиентами выданных займов.

В Союзе предприятий автомобильной отрасли "КазАвтоПром" отмечают, что по итогам 2018 года продажи автомобилей казахстанского производства достигли 29,6 тысячи единиц. Возможностями программы льготного автокредитования воспользовались 10% покупателей от общего числа реализованных авто. Годом ранее правительственная программа обеспечила 8% сбыта отечественных автозаводов. А в первые годы действия программы этот показатель достигал и вовсе 30%.

"Программа льготного кредитования начала действовать после рыночного спада 2014-2015 годов и стала эффективным инструментом поддержки отечественного автопрома. Наряду с расширением модельного ряда отечественных производителей, программа льготного кредитования обеспечила рост производственных объёмов и показателей продаж", – отметили в "КазАвтоПроме".

Теперь по программе кредитования от Нацбанка с 2019 по 2023 год будут дополнительно выделять по 20 млрд тенге. Банк развития Казахстана будет занимать эти деньги у "дочки" регулятора – Казахстанского фонда устойчивости через выпуск облигаций и перечислять на счета банков второго уровня. Далее они будут выдавать кредиты казахстанцам. Список банков-участников пока не определён. Старт программы ожидается во второй половине 2019 года.

В регуляторе ожидают, что новая программа поможет развитию отечественного автопрома и смежных отраслей экономики. По итогам её реализации портфель автокредитов казахстанских банков должен увеличиться как минимум на 100 млрд тенге.