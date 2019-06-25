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Костанайские джитсеры стали призерами международного турнира, который прошел в Нур-Султане

Дмитрий ПЕТРЕНКО

25 июня 2019, 14:42 |  Спорт

Международный турнир класса А по джиу-джитсу Nur-Sultan JIU-JITSU GRAND PRIX проходил в столице Казахстана 19-23 июня. В рейтинговом чемпионате принимали участие джитсеры из 10 стран мира, в том числе из Бразилии, России, ОАЭ и Монголии.

Сборная Костанайской области по джиу-джитсу с трофеями из Нур-Султана

- Почетным гостем турнира стал президент Международной ассоциации джиу-джитсу Панайотис Теодорополус, ему подарили национальный чапан, рассказал "НГ" серебряный призер международного турнира в дисциплине не-ваза систем Ne-Waza System, чемпион мира по джиу-джитсу, руководитель федерации джиу-джитсу и грепплинга Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Также турнир посетил председатель Совета по физической культуре и спорту государств - участников СНГ, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по боксу Серик Сапиев.

Евгений Плеханов (в центре) стал чемпионом турнира в весовой категории +94 кг

Более 300 бойцов соревновались по четырем дисциплинам: не-ваза систем, файтинг, дуо и контакт-систем. Языковой барьер на татами не имеет никакого значения, ведь там слова ни к чему.

- Мероприятие проводится в рамках Года молодежи для поддержки молодых борцов, - сказал на церемонии открытия соревнований президент Ассоциации джиу-джитсу Казахстана Болат МАЖАГУЛОВ. - Для нашей ассоциации большая честь, что лучшие спортсмены, чемпионы мира и Азии приехали для участия в турнире. Уверен, что соревнования пройдут на самом высоком уровне и наш город отныне встанет в один ряд с такими городами как Лондон, Рим, Париж, Абу-Даби, Токио и другими мировыми столицами, которые встречали Grand Slam.

Тренеры костанайской Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY на личном примере демонстрировали, как нужно проходить гард и проводить болевые приемы. Рамазан Кусаинов в весовой категории 94 кг взял 3 медали: золотую в файтинге и две бронзовых - в не-ваза систем и абсолютной весовой категории. Мурат Бермухамбетов стал серебряным призером в весовой категории 77 кг.

Костанайцы Азат Саужанов (слева) и Валихан Ахметов (в центре) стали призерами турнира в весовой категории 77 кг

Отличились и их воспитанники. Отличный уровень функциональной и технической подготовки показал Олжас Сакаулов, в его активе золото (файтинг) и серебро (не-ваза систем) в весовой категории 85 кг. Валихан Ахметов взял серебро в весовой категории 77 кг среди мастеров. В этом же весе Азат Саужанов завоевал бронзовую медаль. В весовой категории +94 кг Евгений Плеханов стал победителем в файтинге и занял 3 место в не-ваза систем. Жанат Кулесов в весовой категории 62 кг занял первое место в файтинге.

Досбол Жарасов из Мендыкары стал чемпионом в категории 56 кг (контакт-систем). Самый юный участник команды Костанайской области Алихан Игембек победил в категории 56 кг среди юниоров в дисциплине не-ваза систем.

Фото Академии QAZAQ BATYRY


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