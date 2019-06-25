Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
informburo.kz
Министерство здравоохранения опубликовало на сайте "Открытые НПА" приказ о внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения и социального развития от 28 апреля 2015 года № 288 "Об утверждении Правил отнесения лекарственных средств к рецептурному отпуску", сообщает informburo.kz.
Документ расширяет перечень лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. Всего в списке более ста препаратов, среди которых популярные среди населения жаропонижающие (аспирин, ибупрофен, парацетомол); обезболивающее "Диклофенак"; отхаркивающие, спиртовые настойки; слабительные; витамины; некоторые половые гормоны; лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы; сахарного диабета; бронхиальной астмы; а также все мази, применяемые в дерматологии.
Публичное обсуждение поправок в приказ продлится до 1 июля. Документ вступит в силу через 10 дней после его первого официального опубликования (в начале июля).
Вот полный список лекарственных средств, подлежащих исключению из рецептурного отпуска:
Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ:
- ингибиторы Н+-К+-АТФазы: омепразол, эзомепразол;
- стимуляторы аппетита;
- антацидные средства;
- прокинетики (метоклопрамид, домперидон, цизаприд);
- адсорбирующие средства;
- обволакивающие средства;
- препараты висмута;
- биогенные стимуляторы, препараты растительного происхождения;
- препараты, усиливающие секреторную функцию;
- гастропротекторы, включая средства растительного происхождения;
- миотропные спазмолитики (дротаверин, папаверина гидрохлорид, пинаверий бромид, бенциклана фумарат, мебеверин, отилониум бромид, альверин, бендазол);
- ферментные препараты для заместительной терапии;
- желчегонные средства;
- гепатопротекторы;
- слабительные средства;
- антидиарейные средства;
- препараты, регулирующие кишечный микробиом (пребиотики, пробиотики);
- витамины, поливитаминные препараты и их аналоги для энтерального или наружного применения;
- препараты, корригирующие липидный обмен для приёма внутрь из группы Омега-3, Омега-6, полиненасыщенных жирных кислот;
- препараты, влияющие на фосфорно-кальциевый обмен из группы витаминов D;
- препараты, влияющие на метаболические процессы в хрящевой ткани;
- препараты мукополисахаридной структуры;
- препараты животного происхождения.
Препараты для лечения сахарного диабета, применяемые для коррекции эндокринных нарушений:
- метформин;
- сахарозаменители;
- витамины и витаминоподобные препарат, препараты растительного происхождения.
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь:
- гемостатики для местного применения;
- препараты, уменьшающие проницаемость сосудистой стенки;
- препараты железа для приёма внутрь;
- витамины и витаминоподобные средства для приёма внутрь.
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы:
- органические препараты: тринитрат глицерина (таблетки, капсулы, масляный и спиртовой растворы, оральные аэрозоли);
- ингибиторы ангиотензин-конвертирующего фермента: каптоприл, эналаприл;
- вазодилаторы с преимущественно миотропным эффектом: папаверин, бендазол, дротаверин, бенциклан, винпоцетин;
- препараты, влияющие на метаболизм миокарда: триметазидин, мельдоний, мексидол, инозин, калия оротат, таурин, левокарнитин, фосфокреатин;
- антиагреганты: кислота ацетилсалициловая, пентоксифиллин, дипиридамол;
- растительные препараты, применяемые как мочегонные и антиазотемические средства;
- препараты, применяемые при гипотонических состояниях: кофеина бензоат натрия, диэтиламид никотиновой кислоты (кордиамин), адаптогены;
- препараты растительного происхождения, применяемые при нарушении венозного кровообращения и препараты для наружного применения;
- ирригационные растворы (натрия хлорид, глюкоза).
Препараты применяемые в дерматологии: все препараты для наружного применения.
Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны:
- антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний, исключая комбинации с кортикостероидами;
- левоноргестрел (постинор);
- негормональные контрацептивы для местного применения;
- препараты, применяемые для профилактики инфекций, передаваемых половым путём для интравагинального применения;
- препараты для лечения дизурических расстройств растительного происхождения;
- препараты для лечения эректильной дисфункции;
- препараты для лечения доброкачественной гипертрофии предстательной железы растительного происхождения.
Гормоны для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины:
- препараты глюкортикоидов для наружного применения;
- препараты глюкортикоидов для наружного применения, входящих в состав комбинированных препаратов.
Противомикробные препараты:
- антибактериальные препараты для наружного применения;
- противогрибковые препараты для наружного применения;
- противовирусные препараты для наружного применения и препараты для интраназального применения;
- препараты для лечения чесотки;
- препараты для лечения педикулёза.
Противоопухолевые препараты: иммуномодуляторы микробного, растительного и животного происхождения.
Иммуномодуляторы:
- иммуностимуляторы микробного, растительного и животного происхождения;
- препараты синтетического происхождения, производные азолов – левамизол, циметидин, бензимидазол;
- производные пурина – инозин пранобекс, гропринозин;
- производные пирамидина – метилурацил, диуцифон;
- производные нуклеиновых кислот – нуклеинат натрия, дезоксинуклеинат натрия;
- полиэлектролиты – полиоксидоний.
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы:
- производные салициловой кислоты – натрия салицилат, кислота ацетилсалициловая, холин салицилат, салициламид, метилсалицилат;
- производные пропионовой кислоты – ибупрофен, флурбипрофен, кетопрофен, напроксен;
- производные фенилуксусной кислоты – диклофенак, ацеклофенак, этодолак;
- производное пиразолона – метамизол;
- оксикамы – пироксикам, лорноксикам, теноксикам;
- некислотные производные – парацетамол;
- селективные ингибиторы ЦОГ-2 – нимесулид;
- препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы;
- препараты миорелаксантов для наружного применения;
- препараты растительного происхождения, используемые для лечения мочекислого диатеза.
Препараты для лечения заболеваний нервной системы:
- препараты для местной анестезии для наружного применения;
- производные салициловой кислоты – натрия салицилат, кислота ацетилсалициловая, холин салицилат, салициламид, метилсалицилат;
- производные пропионовой кислоты – ибупрофен, флурбипрофен, кетопрофен, напроксен;
- производные фенилуксусной кислоты – диклофенак, ацеклофенак, этодолак;
- производное пиразолона – метамизол;
- оксикамы – пироксикам, лорноксикам, теноксикам;
- некислотные производные – парацетамол;
- селективные ингибиторы ЦОГ-2 – нимесулид;
- препараты для купирования приступов мигрени;
- мелатонин;
- снотворные (седативные) средства растительного происхождения;
- психостимуляторы растительного происхождения;
- препараты для лечения никотиновой зависимости;
- препараты, влияющие на мозговой метаболизм;
- аналептические препараты;
- адаптогены и общетонизирующие средства;
- препараты для устранения головокружения.
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты:
- препараты для уничтожения эктопаразитов (в. т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты;
- противогельминтные препараты.
Препараты для лечения заболеваний дыхательной системы:
- неопиоидные противокашлевые средства;
- отхаркивающие средства;
- муколитические средства;
- деконгестанты и другие препараты для местного применения (симпатомиметики, глюкокортикостероиды для назального применения, стабилизаторы мембран тучных клеток, прочие препараты для местного применения при заболеваниях носа).
Препараты для лечения бронхиальной астмы:
- сальбутамол;
- тербуталин;
- фенотерол.
Антигистаминные препараты для системного применения:
- блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов I поколения (хлоропирамин, клемастин, дифенгидрамин, мебгидролин, фенирамин, прометазин, квифенадин), входящие в состав комбинированных лекарственных препаратов;
- блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов II поколения (акривастин, диметинден, азеластин, цетиризин, эбастин, лоратадин, меквитазин, деслоратадин, фексофенадин);
- антигистаминные и антисеротониновые препараты;
- противоаллергические препараты, блокирующие дегрануляцию тучных клеток.
Препараты для лечения заболеваний органов чувств:
- противовоспалительные, противомикробные препараты и их комбинации для местного применения;
- деконгестанты и противоаллергические препараты;
- местные анестетики;
- препараты для профилактики и лечения синдрома "сухого глаза";
- изотонические стерильные растворы, содержащие природные минералы и микроэлементы в виде назального спрея.
Прочие препараты:
- спиртосодержащие настои, настойки, сиропы, экстракты, бальзамы;
- спирт этиловый;
- препараты растительные происхождения за исключением – зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum).
Ранее на отчётной встрече с населением министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что пересматривается перечень рецептурных лекарств. Он пообещал вывести часть препаратов из этого списка.
"Например, антигистаминные, обезболивающие препараты. Я соответствующие поручения дал уже. Поручаю до июля, чтобы этот приказ был принят и до всех доведён", – заявил он.
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Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
dandiv: Блин, куда залить, чтобы картинки сразу отображались? Здесь в этом плане каменный век,просто так фото или видео не вставишь,придётся потрудиться.
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Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
Элементарно, тот же нимесил, всеравно по рецепту. Это ж один из ходовых препаратов.