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olegggon
Дети попрошайки заполонили Костанай
antonK: некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет Да и пломбы наверное не проблема. Утром поставил, вечером снял.
24.06.19 16:40
antonK
Дети попрошайки заполонили Костанай
у некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет пломб. Вообще странная "мода"; не верю я этим волонтерам
24.06.19 15:39
ZXC
Дети попрошайки заполонили Костанай
Да и не понятно, реальным людям собирают или опять очередной способ изъятия лишних денег у населения.
24.06.19 15:35
arman_kst
Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси. Весь город эвакуируют
Чтобы осколками не пострадали люди
24.06.19 15:07
drakon
На ст. Тобол установлена мемориальная доска с именем ветерана Великой отечественной войны Назара Досумова
Это, что новое зданин ЛОВД - построили? Помню,ЛОВД - было в здании Вокзала. С торцевой стороны, левой... 8-)
24.06.19 15:00
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Днём тотальная жара и кратковременные дожди - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

24 июня 2019, 16:05 |  Общество

По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 июня, кратковременные дожди с грозами следует ожидать в отдельных частях региона утром и днём. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный скоростью 9-14 м/с, днём усилится до 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Ночью столбики термометров предположительно покажут +13...+18, местами +22 градуса, а днём будет значительно теплее - 27-32, местами +35 градусов.

В среду, 26 июня, к кратковременным дождям и грозам добавится шквалистый ветер. Направление воздушных потоков северо-восточное, иногда северное, скорость 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью ждут температуру +9...+14, местами +17...+22 градуса, а днём +20...+25, местами +28...+33 градуса.

- В Костанае 25 июня ожидаются кратковременный дождь с грозой. Ночью температура +16..+18, днём +30...+32 градуса, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Преимущественно без осадков будет, вероятно, только 26 июня. Ночью  столбики термометров должны показать +14...+16, днём +23....+25 градусов.

С середины недели ожидают южный циклон из районов Чёрного моря. Он прервет череду сочетания жары и кратковременных осадков.
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