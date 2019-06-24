Днём тотальная жара и кратковременные дожди - прогноз погоды в Костанае и области

По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 июня, кратковременные дожди с грозами следует ожидать в отдельных частях региона утром и днём. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный скоростью 9-14 м/с, днём усилится до 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Ночью столбики термометров предположительно покажут +13...+18, местами +22 градуса, а днём будет значительно теплее - 27-32, местами +35 градусов.

В среду, 26 июня, к кратковременным дождям и грозам добавится шквалистый ветер. Направление воздушных потоков северо-восточное, иногда северное, скорость 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью ждут температуру +9...+14, местами +17...+22 градуса, а днём +20...+25, местами +28...+33 градуса.

- В Костанае 25 июня ожидаются кратковременный дождь с грозой. Ночью температура +16..+18, днём +30...+32 градуса, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Преимущественно без осадков будет, вероятно, только 26 июня. Ночью столбики термометров должны показать +14...+16, днём +23....+25 градусов.

С середины недели ожидают южный циклон из районов Чёрного моря. Он прервет череду сочетания жары и кратковременных осадков.