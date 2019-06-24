«НГ» объявляет новый конкурс - «Чисто подвигаться!»

Еженедельник «Наша Газета» начинает прием заявок на новый конкурс «Чисто подвигаться!» - для тех, кто любит спортивный образ жизни и экологически чистый транспорт. Если вам нравится кататься на велосипедах, роликах, скейтбордах, гироскутерах и другом транспорте, работающем без топлива, то этот конкурс для вас! В конкурсе могут принять участие читатели "НГ" в возрасте от 6 лет.

Расскажите интересную историю о вашем увлечении и пришлите фото на электронный адрес ulybka-ng@mail.ru. Фотографии должны быть большого размера и в хорошем качестве. Если фотографий у вас нет, позвоните в редакцию, и фотокорреспондент «НГ» проведет фотосессию. По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 53-51-51, 53-69-95.

Трех победителей ждут отличные призы: абонементы на посещение тренажерного зала от генерального спонсора - фитнес-клуба Fitnation, а также три стильные сумки от магазина спортивной одежды Atlethic.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает ваше согласие на размещение ваших фотографий и фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).