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olegggon
Дети попрошайки заполонили Костанай
antonK: некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет Да и пломбы наверное не проблема. Утром поставил, вечером снял.
24.06.19 16:40
antonK
Дети попрошайки заполонили Костанай
у некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет пломб. Вообще странная "мода"; не верю я этим волонтерам
24.06.19 15:39
ZXC
Дети попрошайки заполонили Костанай
Да и не понятно, реальным людям собирают или опять очередной способ изъятия лишних денег у населения.
24.06.19 15:35
arman_kst
Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси. Весь город эвакуируют
Чтобы осколками не пострадали люди
24.06.19 15:07
drakon
На ст. Тобол установлена мемориальная доска с именем ветерана Великой отечественной войны Назара Досумова
Это, что новое зданин ЛОВД - построили? Помню,ЛОВД - было в здании Вокзала. С торцевой стороны, левой... 8-)
24.06.19 15:00
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Читательский рейтинг

«НГ» объявляет новый конкурс - «Чисто подвигаться!»

Ольга ЛИХОГРАЙ

24 июня 2019, 15:29 |  Общество

Еженедельник «Наша Газета» начинает прием заявок на новый конкурс «Чисто подвигаться!» - для тех, кто любит спортивный образ жизни и экологически чистый транспорт. Если вам нравится кататься на велосипедах, роликах, скейтбордах, гироскутерах и другом транспорте, работающем без топлива, то этот конкурс для вас! В конкурсе могут принять участие читатели "НГ" в возрасте от 6 лет.

Расскажите интересную историю о вашем увлечении и пришлите фото на электронный адрес ulybka-ng@mail.ru. Фотографии должны быть большого размера и в хорошем качестве. Если фотографий у вас нет, позвоните в редакцию, и фотокорреспондент «НГ» проведет фотосессию. По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 53-51-51, 53-69-95.

Трех победителей ждут отличные призы: абонементы на посещение тренажерного зала от генерального спонсора - фитнес-клуба Fitnation, а также три стильные сумки от магазина спортивной одежды Atlethic.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает ваше согласие на размещение ваших фотографий и фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).
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