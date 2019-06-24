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olegggon
Дети попрошайки заполонили Костанай
antonK: некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет Да и пломбы наверное не проблема. Утром поставил, вечером снял.
24.06.19 16:40
antonK
Дети попрошайки заполонили Костанай
у некоторых урны с пломбами, их хорошо видно, а у кого-то нет пломб. Вообще странная "мода"; не верю я этим волонтерам
24.06.19 15:39
ZXC
Дети попрошайки заполонили Костанай
Да и не понятно, реальным людям собирают или опять очередной способ изъятия лишних денег у населения.
24.06.19 15:35
arman_kst
Три человека получили тяжелые травмы из-за взрыва в Арыси. Весь город эвакуируют
Чтобы осколками не пострадали люди
24.06.19 15:07
drakon
На ст. Тобол установлена мемориальная доска с именем ветерана Великой отечественной войны Назара Досумова
Это, что новое зданин ЛОВД - построили? Помню,ЛОВД - было в здании Вокзала. С торцевой стороны, левой... 8-)
24.06.19 15:00
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Костанай вошел в тройку лидеров по величине тарифа на горячую воду

24 июня 2019, 13:05 |  ЖКХ

Величина тарифа на горячее водоснабжение в Костанае составляет 359,2 тенге за 1 куб. м. Дороже только в Алматы - 394,2 тенге. При этом, по сравнению с прошлым годом, плата за горячее и холодное водоснабжение в Костанае снизилась. Об этом сообщается в исследовании EnergyProm.

Иллюстративное фото thoughtco.com

За год по стране тарифы снизились на 5,7% за холодную воду и на 5,1% за горячую. Среди крупных городов и мегаполисов страны рост цен на холодную воду отмечен лишь в двух городах, на горячую - только в одном.

Самые высокие тарифы на горячую воду среди городов - в Алматы: 394,2 тенге за кубометр, что, в то же время, на 17,1% меньше, чем в мае прошлого года. На втором и третьем месте Костанай (359,2 тенге, –5,4%) и Караганда (337,9 тенге, –2%).

Самые низкие тарифы на горячее водоснабжение - в Павлодаре (141,6 тенге, –13,8%),  Нур-Султане (147,1 тенге, –7,6%) и Талдыкоргане (186,8 тенге, –20,4%).

Рост тарифов на горячее водоснабжение был зафиксирован за год только в Атырау - на 8,6%, до 241,1 тенге за кубометр.

Самые высокие тарифы на холодную воду среди крупных городов и мегаполисов страны - в Актау: 223,9 тенге за кубометр (–4,5% за год). На втором и третьем месте Караганда (104,8 тенге, –5%) и Атырау (103,8 тенге, –8,6%).

Самые низкие тарифы - в Нур-Султане (41,6 тенге, –10%), Павлодаре (42,9 тенге, –3,5%) и Уральске (45 тенге, –5,8%).

За год тарифы на холодную воду выросли только в Усть-Каменогорске - на 7,4%, до 66,5 тенге за кубометр, и в Шымкенте - на 0,8%, до 88,2 тенге.

В Костанае тариф на холодную воду за год снизился на 10,4%: с 95,6 тенге за кубометр до 85,7 тенге.
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§ olegggon
Re: Костанай вошел в тройку лидеров по величине тарифа на...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 990
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.06.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она ещё и воняет сильно. С КСКовской котельной по крайней мере.
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