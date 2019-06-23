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Сбросы сточных вод в Костанае и Аркалыке осуществляются без очистки - министр энергетики РК

23 июня 2019, 09:14 |  Общество

Канат Бозумбаев поднял вопрос очистки сточных вод крупных городов и промышленных предприятий на отчетной встрече с населением, сообщает Sputnik.

Иллюстративное фото с сайта alupka24

По словам министра, в стране 58 комплексов очистных сооружений, из которых 10 полностью изношены. Они находятся в городах  Аркалык, Актобе, Капшагае, Атырау, Семее, Абае, Сарани, Актау, Кентау, Арысь. 26 очистных сооружений нуждаются в модернизации и реконструкции.

В Костанае, Таразе, Атырау сбросы городских сточных вод осуществляются без очистки, возмутился министр.

Поводом для разговора стал мор рыбы в реке Жайык (Урал). В Атырауской области причиной массового мора по итогам комплексной судебной экологической экспертизы послужил залповый взброс высокотоксичного хлора. 

Фото с сайта Sputnik.kz

- Если бы у этой организации ("Атырау су арнасы") были нормальные очистные сооружения, такого бы не произошло, - подчеркнул министр.

Напомним, что этой зимой в реке Урал погибло 118 тонн рыбы, из них 108 - осетровые. Виновником признан КГП "Атырау су арнасы".

Директор, его заместитель и начальник водоочистной станции признаны подозреваемыми по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса "Загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде" и части 2 статьи 204 Уголовного кодекса "Уничтожение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб".

В отношении руководителя предприятия дополнительно зарегистрировано и передано в суд уголовное дело по статье 371 Уголовного кодекса "Халатность".

Глава ведомства подчеркнул, что очистка сточных вод является важным вопросом, требующим решения.
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Комментарии к новости
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§ elektron
Re: Сбросы сточных вод в Костанае и Аркалыке осуществляются без...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть кто то взялся за сохранение окружающей среды и природных ресурсов. А то ведь так и вправду, сон одного жителя может оказаться пророчащим. 8-)
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