NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете. Об этом сообщает rbc.ru со ссылкой на The New York Times.

Иллюстрация The New York Times

Отмечается, что образцы воздуха были взяты 19 июня. Спустя два дня ученые проанализировали данные, а также запросили дополнительную информацию с марсохода.

- Учитывая этот удивительный результат, мы реорганизовали график на выходные, чтобы провести дополнительный эксперимент, — приводит газета выдержку из письма научного сотрудника Эшвина Васавада.

Как ожидается, результаты дополнительных исследований будут готовы 24 июня.

Солнечный свет и химические реакции разрушают молекулы метана в течение нескольких столетий, поэтому ученые не исключают, что он был произведен относительно недавно. В то же время есть вероятность, что метан находился в недрах планеты в течение миллионов лет, и выходит на поверхность сквозь трещины.

Представитель NASA заявил, что «для поддержания научной целостности» команда проекта продолжит изучать данные перед тем, как подтвердить результат.