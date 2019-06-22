«Многим снимкам позавидовал бы National Geographic» - выставку из дома-музея знаменитого фотографа открыли в Костанае

Выставка черно-белых фотографий, сделанных в прошлом веке до и после революции открылась в картинной галерее Костаная 21 июня. Около 50-ти репортажных, этнографических, пейзажных снимков привезли из Павлодарского дома-музея фотографа Дмитрия Багаева.

В доме, где он жил и творил с 1910 по 1958 годы, сейчас расположен единственный в Казахстане музей фотографии. Идея организовать выставку принадлежала костанайскому историко-краеведческому музею, привез ее руководитель мемориального дома-музея Багаева Талгат АДАМОВ.





- Такую выставку в Костанае мы проводим впервые, - сказал он во время открытия. – До этого мы возили фотографии в Нур-Султан, Семей, Усть-Каменогорск, Омск, Барнаул, Екатеринбург. Мы очень благодарны костанайскому историко-краеведческому музею, который пригласил нас. В доме-музее Багаева хранится еще более 700 негативов и много других фотографий. Так что эта выставка станет началом нашего сотрудничества.

Самое старое фото на выставке датировано 1907-м годом. На не совсем резком, но с отличной композицией снимке можно разглядеть, как военные императорской армии сопровождают по этапу политических заключенных. В 30-е годы он был опубликован в журнале «Советский Союз», благодаря чему его увидели читатели западных стран.

- У фотографии очень интересная история. Пеший этап заключенных, выступивших против императора, вели под конвоем из Павлодара в Семей, - поделился с «НГ» Талгат Адамов. – Их путь пролегал мимо дома Багаева, который располагался с краю. Когда фотограф увидел их, то выбежал из дома и, пряча фотоаппарат, успел сделать несколько снимков. А потом их увидел почти весь мир.

В журнал «Советский Союз» еще попало фото казаха-рабочего на шахте Экибастуза, но на выставке в Костанае его не было. Не увидят в этот раз костанайцы и серию снимков, посвященных Голодомору.

- На них грязные, голодные, оборванные люди… Это очень тяжелая серия фотографий, почему-то мне не захотелось их везти, - объяснил Талгат Адамов. – Я выбрал более позитивные фото, на которых быт казахов, пейзажи Прииртышья.

Но и привезенные фотопервые зрители оценили как уникальные. Девушки в национальных костюмах возле юрты, верблюд на рельсах, юный табунщик – фотограф спешил запечатлеть кочевой быт и уходящую эпоху.

- Очень неожиданно, давно такой выставки не было у нас в Костанае, - поделился впечатлениями костанайский фотограф Николай КУДИНОВ. – Сплошное ретро, большая историческая ценность у этих снимков, все сделано очень профессионально.

- Я считаю, что многим из этих снимков позавидовали бы в National Geographic, - высказал своей мнение фотограф «НГ» Николай СОЛОВЬЕВ. – Потому что эти фотографии мирового уровня. Он жил в трудную эпоху сталинизма, когда невозможно было показать это искусство всему миру.

Снимки сделаны дорогостоящими по тем временам аппаратами - передвижным немецким Zeiss Ikon, американским Kodak eastman, студийным австрийским Voigtländer.

Павильон для фото Дмитрий Багаев открыл в доме из сруба, 1904 года постройки, который он купил в 1910-ом году у своей будущей тещи. При покупке познакомился с дочерью хозяйки дома, и она стала его женой. У Багаевых было шестеро детей, которых после смерти жены он воспитывал в одиночку. Семье чудом удалось выжить во время Голодомора, но, видимо, талантливый человек талантлив во всем, даже в искусстве выживания.

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