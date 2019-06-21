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drakon
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Удешевлять застройку в новых микрорайонах стараются в Костанае

Галина КАТКОВА

21 июня 2019, 17:26 |  Государство

В «Береке» сейчас, чтобы снизить для бюджета стоимость инфраструктуры, проводят корректировку проекта детальной планировки района. Об этом сегодня, 21 июня, на расширенном заседании акимата области сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурлан КАТАРБЕКОВ.

- По договоренности с коммерческими застройщиками часть затрат на строительство котельной, теплосетей, проведение благоустройства вокруг жилых домов они берут на себя, - сказал Катарбеков.

По его словам, эти меры и корректировка ПДП должны снизить стоимость инфраструктуры с 10,4 млрд. тенге до 7,8 млрд.

 

Микрорайон «Береке» пока известен костанайцам тем, что первым возведенным там объектом стал футбольный манеж «Тобыл Арена».

Фото из архива "НГ"

Всего же в районе на площади 100 га запланировано возвести 40 многоэтажных домов общей площадью 313,8 тыс. кв. м. Руководитель управления сообщил, что ТОО «Болашак» начало строительство 6 -ти домов на 234 квартиры с общей площадью 15 тыс. кв.м.

Вопросы удешевления обсуждались и когда речь шла о застройке микрорайона «Кунай».

 

Там, наряду с двумя детсадами, начальной школой, планируется построить две общеобразовательных. Рассказывая о них, Нурлан Катарбеков упомянул спортивный корпус с бассейном. Аким области Архимед Мухамбетов заявил, что это удорожает объекты, строить надо простые школы.

«Кунай» запланирован как район с комбинированной застройкой из 50 пятиэтажек на 1 425 квартир (общей площадью 97 тыс. кв. м) и 2 097 индивидуальных домов на 210 тыс. кв. м. В 2019 году планируется начать там строительство 18-ти бюджетных домов на 885 квартир.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Удешевлять застройку в новых микрорайонах стараются в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11630
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.06.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По договоренности с коммерческими застройщиками часть затрат на строительство котельной, теплосетей, проведение благоустройства вокруг жилых домов они берут на себя, - сказал Катарбеков. По его словам, эти меры и корректировка ПДП должны снизить стоимость инфраструктуры с 10,4 млрд. тенге до 7,8 млрд. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35280?1561118198

Какое же это удешевление? Это какое-то вымогательство у бизнеса. И что они там корректировать собираются? Новый микрорайон, а они из него гетто хотят делать? Ну заложите объекты на перспективу - через 5-7-10 лет построите.
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§ arman_kst
Re: Удешевлять застройку в новых микрорайонах стараются в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо строить 9-этажные дома, тогда удешевите, т.к. на ту же площадь, людей будет больше жить. А чтобы побыстрее и люди могли получить (те же очередники), строить панельные цветные дома.
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§ Victor Yang
Re: Удешевлять застройку в новых микрорайонах стараются в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11630
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.06.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
А чтобы побыстрее и люди могли получить (те же очередники), строить панельные цветные дома.

Цветным должен быть весь микрорайон тогда.
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