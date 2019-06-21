Удешевлять застройку в новых микрорайонах стараются в Костанае
Галина КАТКОВА
В «Береке» сейчас, чтобы снизить для бюджета стоимость инфраструктуры, проводят корректировку проекта детальной планировки района. Об этом сегодня, 21 июня, на расширенном заседании акимата области сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурлан КАТАРБЕКОВ.
- По договоренности с коммерческими застройщиками часть затрат на строительство котельной, теплосетей, проведение благоустройства вокруг жилых домов они берут на себя, - сказал Катарбеков.
По его словам, эти меры и корректировка ПДП должны снизить стоимость инфраструктуры с 10,4 млрд. тенге до 7,8 млрд.
Микрорайон «Береке» пока известен костанайцам тем, что первым возведенным там объектом стал футбольный манеж «Тобыл Арена».
Фото из архива "НГ"
Всего же в районе на площади 100 га запланировано возвести 40 многоэтажных домов общей площадью 313,8 тыс. кв. м. Руководитель управления сообщил, что ТОО «Болашак» начало строительство 6 -ти домов на 234 квартиры с общей площадью 15 тыс. кв.м.
Вопросы удешевления обсуждались и когда речь шла о застройке микрорайона «Кунай».
Там, наряду с двумя детсадами, начальной школой, планируется построить две общеобразовательных. Рассказывая о них, Нурлан Катарбеков упомянул спортивный корпус с бассейном. Аким области Архимед Мухамбетов заявил, что это удорожает объекты, строить надо простые школы.
«Кунай» запланирован как район с комбинированной застройкой из 50 пятиэтажек на 1 425 квартир (общей площадью 97 тыс. кв. м) и 2 097 индивидуальных домов на 210 тыс. кв. м. В 2019 году планируется начать там строительство 18-ти бюджетных домов на 885 квартир.
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