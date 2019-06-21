Глава МОН: Детей, не посещавших предшколу, подготовить к первому классу могут сами родители
При отсутствии условий для предшкольной подготовки ребёнок должен пройти обучение в семье, сообщил Асхат Аймагамбетов, передает Informburo.kz.
Фото: region-press.kz
Родители вправе самостоятельно подготовить ребёнка к обучению школе до приёма в первый класс, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в своём блоге на портале "Открытый диалог".
Министр ответил родителям, которые считают несправедливым, что шестилетки с этого года должны поступать в первый класс и обучаться вместе с более подготовленными семилетними детьми, которые прошли предшколу.
По мнению Асхата Аймагамбетова, шестилетние дети, посещавшие дошкольные организации, готовы к обучению по типовым учебным программам начального уровня образования.
"Предшкольная подготовка осуществляется в семье, дошкольных организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. В случае отсутствия условий для предшкольной подготовки в дошкольной организации или в предшкольных классах школ, ребёнок должен пройти дошкольное обучение в условиях семьи (пункт 2 статьи 30 Закона "Об образовании"). Соответственно, родители вправе самостоятельно подготовить ребёнка к обучению в школе до приёма в первый класс", – говорится в ответе министра.
Глава МОН также отметил, что к шести годам словарный запас ребёнка составляет около 4 000 слов. Ребёнку доступен смысл простых пословиц и поговорок, он легко видит сюжетную связь на картинках и составляет по ним рассказ, без затруднений обобщает и вычленяет предметы, решает простые арифметические задачи, ориентируется в пространстве, говорится в ответе.
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