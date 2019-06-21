Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге

В Казахстане в сфере строительства дорог зарегистрировано около 100 фактов коррупции с ущербом на сумму 2,7 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

Уточняется, что более половины преступлений совершались должностными лицами путем фиктивного подписания актов выполненных работ по договорам госзакупок. К уголовной ответственности привлечено 55 лиц, из которых осуждено 24.

"Так, к штрафу в размере двадцатикратной суммы взятки, то есть 40 миллионов тенге, осужден директор РГУ "Алматыжоллаборатория" Кенжеғұл за получение взятки на общую сумму два миллиона тенге за согласование замены материалов при строительстве дорог на более дешевые. Осужденный также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что в Павлодарской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя РГУ "Павлодаржоллаборатория", директора филиала АО "НК "КазАвтоЖол" и его заместителя.

"Указанные лица на систематической основе получали взятки от представителей подрядных организаций, осуществлявших строительство и реконструкцию дорог Астана - Павлодар и Павлодар - Семей в рамках государственной программы "Нурлы жол". Уголовное дело в отношении этих лиц рассматривается в суде", - сообщили в агентстве.

В настоящее время в Мангистауской области расследуются уголовные дела в отношении руководителей областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол".

"Директор и заместитель этого предприятия подозреваются в системном получении взяток от подрядных организаций и хищении бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ при строительстве. Решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом", - отметили в ведомстве.

Кроме того, нарушения выявлены в сфере обеспечения населения питьевой водой. С 2016 года по май 2019 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 69 коррупционных правонарушений

в данной сфере, ущерб государству составил 1,8 миллиарда тенге. В данном случае чаще всего регистрируются факты хищения бюджетных средств (25), получения взяток (14) и злоупотребления полномочиями (13). Привлечено к уголовной ответственности 32 лица, из них осуждено 24.

К примеру, 14 июня текущего года к шести годам лишения свободы в Жамбылской области осужден директор ТОО "Оркен" Мусралиев У. по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере на общую сумму 706 миллионов тенге.

Деньги предназначались для строительства магистрального водовода для АО "Управляющая компания свободной экономической зоной "Химический парк Тараза" со 100-процентной долей участия государства. Причиненный ущерб полностью возмещен.

В настоящее время в Мангистауской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц областного филиала РГП "КазВодХоз" по факту хищения бюджетных средств в сумме более 30 миллионов тенге, выделенных на субсидирование приобретения питьевой воды.

"Еще одним примером является всем известное уголовное дело председателя Комитета водных ресурсов МСХ по факту получения им взятки в сумме 60 миллионов тенге при заключении договора по реконструкции Соколовского группового водопровода Северо-Казахстанской области. По данному делу проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда содержится под стражей", - говорится в сообщении.

"Согласно проведенному анализу, совершению преступлений в указанных сферах способствуют отсутствие должного контроля за расходованием бюджетных средств и непрозрачность процедур государственных закупок. С 2016 года по май 2019 года в общем по всем коррупционным преступлениям возмещен ущерб на сумму 55,6 миллиарда тенге", - заключили в агентстве.