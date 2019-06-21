На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки установят по окончанию ремонта
Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костанайского района. 18 июня на перекрестке улиц Ворошилова и Островского в поселке Затобольск столкнулись Volkswagen Passat B3 и Volkswagen Golf II. По словам местных жителей, это уже третье ДТП за последние полторы недели.
"Здесь недавно положили новый асфальт, а знаков никаких нет. Пусть здесь знаки поставят или за 5 метров до перекрестка сделают "лежачих полицейских", - написали очевидцы последней аварии в "НГ".
Осмотреть перекресток, где произошла авария, выехали заместитель акима района Мейрам Сокитбаев, аким поселка Затобольск Адиль Умуртаев и руководитель отдела ЖКХ Анатолий Стародубцев.
"Ремонт дорог на данном участке производится подрядчиком ТОО «Ван», в проекте предусмотрена работа по установке знаков, но ремонт не завершен, - сообщили в пресс-службе. - Знаки будут установлены по окончанию всех запланированных ремонтных работ при сдаче объекта, которая планируется в конце июня".
"Лежачие полицейские", как отмечают в пресс-службе, должного результата не приносят, так как водители практически не снижают скорость при виде его.
"Согласно ПДД, если нет знаков, то перекресток является равнозначным. Поэтому «правило правой руки» или, как говорят в народе, «помеха справа», никто не отменял, - говорится в сообщении пресс-службы акима. - Водитель, являясь главным участником дорожного движения, обязан соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожным на подобных опасных перекрестках."
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