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Тот самый
На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки установят по окончанию ремонта
Акимат правильно говорит: проезжие части примерно равны по ширине, обе с твердым покрытием, разметки нет, знаков нет - надо смотреть у кого есть помеха справа. Просто люди там давно хороших дорог...
21.06.19 15:49
seroff
Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге
а где он взял 40 лямов на щтраф?значит спёр больше?
21.06.19 15:43
Тот самый
"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
Выборы прошли и надо снова показывать оппозиционность? С такими лозунгами надо было свою кандидатуру выставить, победил бы.
21.06.19 15:40
Ваш земляк
"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
Я тут на Ленте прочитал о состоянии казахстанской экономики. Довольно таки интересно.Вся Стабильность обеспечена китайскими кредитами. Надолго ли?!
21.06.19 14:49
Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
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21.06.19 14:45
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На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки установят по окончанию ремонта

21 июня 2019, 09:02 |  ЖКХ

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костанайского района. 18 июня на перекрестке улиц Ворошилова и Островского в поселке Затобольск столкнулись Volkswagen Passat B3 и Volkswagen Golf II. По словам местных жителей, это уже третье ДТП за последние полторы недели.


"Здесь недавно положили новый асфальт, а знаков никаких нет. Пусть здесь знаки поставят или за 5 метров до перекрестка сделают "лежачих полицейских", - написали очевидцы последней аварии в "НГ".

Осмотреть перекресток, где произошла авария, выехали заместитель акима района Мейрам Сокитбаев, аким поселка Затобольск Адиль Умуртаев и руководитель отдела ЖКХ Анатолий Стародубцев.


"Ремонт дорог на данном участке производится подрядчиком ТОО «Ван», в проекте предусмотрена работа по установке знаков, но ремонт не завершен, - сообщили в пресс-службе. - Знаки будут установлены по окончанию всех запланированных ремонтных работ при сдаче объекта, которая планируется в конце июня".

"Лежачие полицейские", как отмечают в пресс-службе, должного результата не приносят, так как водители практически не снижают скорость при виде его.


"Согласно ПДД, если нет знаков, то перекресток является равнозначным. Поэтому «правило правой руки» или, как говорят в народе, «помеха справа», никто не отменял, - говорится в сообщении пресс-службы акима. - Водитель, являясь главным участником дорожного движения, обязан соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожным на подобных опасных перекрестках."
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§ Тот самый
Re: На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат правильно говорит: проезжие части примерно равны по ширине, обе с твердым покрытием, разметки нет, знаков нет - надо смотреть у кого есть помеха справа.

Просто люди там давно хороших дорог не видели. Ленинградскую когда закатали, то тоже бились машины. После глины и луж любой асфальт автомагистралью кажется.
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