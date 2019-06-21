"Чиновники - это государевы люди" - пятеро молодых госслужащих приняли присягу в Костанае

Дорогу вдоль Аллеи государственной службы в четверг, 20 июня, днем перекрыли на несколько часов. На этом месте прошла торжественная церемония принятия присяги будущими слугами народа.

- Все госслужащие в течение месяца после выхода приказа о их назначении принимают присягу. До этого они прошли строгий отбор. Первый шаг - - это тестирование на знание законодательства, второй - собеседование, третий - специальная проверка. Только после этого их принимают на испытательный срок. И сегодня новый этап - принятие присяги, - пояснила "НГ" пресс-секретарь департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции по Костанайской области Аида БАЖИРОВА. - Это стандартная процедура, я её прошла уже давно, в 2011 году. Сегодня слова присяги произнесут пятеро моих новых коллег. В этот раз церемония совпала с важной датой - 23 июня. В этот день госслужащие Казахстана отмечают профессиональный праздник.

Торжественная церемония началась, как и положено, с вноса государственного флага и исполнения гимна Казахстана. Затем выступили опытные госслужащие.

Экс-депутат мажилиса и сената парламента Сергей ЖАЛЫБИН напомнил молодым коллегам, что "закон "О госслужбе" предусматривает обязанность беречь авторитет государственной власти, повышать доверие общества к системе власти и не допускать дискредитации образа госслужащего".

- С принятием присяги вы получаете полноценную путёвку в жизнь, - обратился к новичкам госслужбы Жалыбин. - Именно полноценную, потому что совсем недавно присягу принял глава государства Касым-Жомарт Токаев. Вы вместе с ним вступаете в то время, когда на вас возлагаются все задачи по дальнейщему развитию Казахстана. Именно вы должны сделать всё, чтобы приблизить наше вхождение в тридцатку самых развитых стран мира.

Жалыбина на сцене сменил секретарь Общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО. Он сказал, что "без профессионального аппарата, без "подкованных" госслужащих, которые самозабвенно должны служить своей стране и своему народу", у республики не получится реализовать поставленные цели.

- В последнее время в обществе складывается негативный образ слова "чиновник", - отметил Вишниченко. - Но если обратиться к словарю Ожегова, то чиновник - это тот человек, кто получил от правителя чин, то есть чиновники - это государевы люди.

После всех торжественных речей перешли к церемонии присяги. 20 июня её принимали пятеро костанайцев: Малик Кудабаев, Марьям Кубекова, Айдын Амиркул, Арман Аринов и Валерий Дробков. Каждый из них по очереди положил руку на Конституцию и зачитывал текст присяги:

- Расценивая несение государственной службы, как выражение особого доверия со стороны общества и государства, осознавая высокую ответственность перед народом Казахстана, торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, добросовестно и профессионально служить народу.

Каждый, кто прочитал слова присяги, уже имеет опыт работы в госорганах. Валерий ДРОБКОВ несколько месяцев трудится главным специалистом управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Костанайской области.

- Самое сложное в нашей работе - подбирать персональный подход к любому, кто обратится к нам за помощью, - рассказал "НГ" Валерий. - Люди часто страдают от незнания правил. Им тяжело донести, что закон превыше личных интересов. Каждый хочет больше денег заработать, пролоббировать свои интересы. Приходится обьяснять, чтобы они считались с законом.

Его коллега Айдын АМИРКУЛ начинал с молодёжной практики, а сейчас - ведущий специалист Костанайской городской территориальной инспекции Комитета гоинспекции в АПК. Сейчас Айдыну 23 года.

- Я с детства хотел стать президентом. Сегодня я сделал к этому первый шаг, - уверенно подтвердил свои намерения Айдын.