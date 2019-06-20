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drakon
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20.06.19 17:31
директор пляжа
"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
Они все взяли и послушали: ладно, Аза, не будем не будем. Ну нет так нет, и уехали на своих 200
20.06.19 16:41
alex_60
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drakon
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"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши

20 июня 2019, 15:46 |  Государство

Депутат Мажилиса Азат Перуашев раскритиковал чиновников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Азат Перуашев. Фото ©Турар Казангапов

"По мнению фракции "Ак жол", именно в отставании экономической базы лежит причина хронического превышения расходов бюджета над доходами и повторяющегося использования средств Нацфонда на латание бюджетных дыр. По данным экспертов, расходы Нацфонда в очередной раз превысили доходы, а значит нынешние распорядители бюджета проедают средства, которые принадлежат не им, а будущим поколениям казахстанцев", - сказал Перуашев на совместном заседании палат Парламента.

Он также выразил обеспокоенность ростом государственного и гарантированного государственного долга.

"Можно констатировать, что наши госорганы продолжают жить не по средствам, и эти привычки нуждаются в коренном пересмотре", - сказал мажилисмен.

"Фракция "Ак жол" неоднократно поднимала проблемы повышенных аппетитов и любви к роскоши за государственный счет чиновников в регионах. Когда за бюджетные деньги местные начальники привыкли себе ни в чем не отказывать. От огромных квартир, шикарных автомобилей и до роскошной мебели из эбенового дерева. Может, хватит уже? Хотите шиковать - идите в бизнес, зарабатывайте. А госслужащий должен беречь каждый тиын народных средств", - заключил депутат.
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§ директор пляжа
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.06.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они все взяли и послушали: ладно, Аза, не будем не будем. Ну нет так нет, и уехали на своих 200
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