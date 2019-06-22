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Мужчина рассказал сон о гибели Казахстана и стал фигурантом уголовного дела

22 июня 2019, 10:20 |  Государство

Житель Байконыра распространил в сети видеообращение, в котором он пророчит гибель казахстанцам из-за соли, добываемой в Приаралье, передает Informburo.kz.

Мужчина в своем видеоролике рассказал о сне, в котором все казахстанцы гибнут в течении ста ближайших лет из-за того, что АО "Аралтуз" "продано" китайским партнерам, и те добавляют в соль губительные для здоровья химические добавки.

"Это, мягко говоря, неправда, потому что весь процесс добычи и очистки соли на нашем предприятии строго контролируется, в специальной лаборатории продукция комбината постоянно проверяется на качество, - прокомментировал "сон" байконырца вице-президент компании "Аралтуз" Нагашыбай Ауезханов. – У нас в одной только лаборатории работают порядка сорока специалистов, а всего на предприятии трудятся 1 200 человек".

Также Ауезханов отметил, что казахстанская соль активно продается за рубеж, и у покупателей нет претензий к ее качеству.

"Акционерное общество поставляет соль не только на прилавки казахстанских магазинов, но и экспортирует в страны ближнего зарубежья, и с потребителями у нас никогда не было проблем", - сказал он.

Департамент полиции Кызылординской области начал работу по видеообращению байконырца.

"В отношении мужчины, записавшего обращение, началась досудебная проверка по статье 174 Уголовного кодекса (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни – Sputnik). В своей объяснительной автор видео указал, что таких целей не преследовал, а лишь хотел выполнить свой долг перед народом, посчитав, что сон был посланием бога", - дал комментарий заместитель начальника областного департамента полиции Байжан Байгелди.

По статье 174 УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет.
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§ maxsaf
Re: Мужчина рассказал сон о гибели Казахстана и стал фигурантом...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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