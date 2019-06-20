"Водитель не пропустил..." - ДТП прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

ДТП произошло сегодня, 20 июня,в районе Военного городка утром. О нем нам сообщили читатели. На фото и видео с места происшествия видно, что в результате столкновения пострадали две легковых машины -"Лада приора" и "Нива".

Как сообщили "НГ" в пресс-службе, 19-летний водитель "приоры", выезжая с улицы Рудненская, не пропустил "Ниву", которая следовала по Гвардейской. К счастью, несмотря на впечатляющую картину на месте аварии, пострадавших нет. За рулем "Нивы" находился 27-летний водитель.

- В отношении водителя "приоры" составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.