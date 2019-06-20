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drakon
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20.06.19 16:41
alex_60
На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный прибыли специалисты газо-дымо-защитной службы
drakon: ещё дом - не заселил, наверное кто-то уже заселился. в подвал. так думаю.
20.06.19 14:44
drakon
На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный прибыли специалисты газо-дымо-защитной службы
Алекс, ещё дом - не заселил, а уже Пожар. Так, что нашему Пожарнику ещё далеко - до ваших... :-o
20.06.19 13:39
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: есть банки,которые с - закручивающимися крышками. Проблемм с этим - нету... можно, только надо смотреть чтобы крышки с резинкой внутри были. или ты имел ввиду купить банку с огурцами,...
20.06.19 13:37
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На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный прибыли специалисты газо-дымо-защитной службы

Георгий ГОВОРОВ

20 июня 2019, 13:13 |  Происшествия

Сообщение о пожаре в строящемся доме № 20 в микрорайоне Юбилейный поступило  на пульт дежурного управления кризисных ситуаций сегодня, 20 июня, в 10:12. По предварительной информации, в подвале многоэтажки загорелся утеплитель. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты ДЧС.

- На место выехали 2 пожарных рассчёта и 10 сотрудников специальной пожарной части № 2, - сообщил "НГ" пресс-секретарь департамента по ЧС Костанайской области Валихан ДУСАНОВ. - Горение утеплителя сопровождалось едким дымом, поэтому вместе с пожарными на место прибыли 3 специалиста из газо-дымо-защитной службы. Уже через полчаса огонь потушили. Жертв нет.

5-этажный дом возводят по заказу отдела строительства акимата Костаная. Закончить работы должны в октябре 2019 года. Дом ещё не подключен к электроэнергии, в нем ведутся отделочные работы. За технический надзор на объекте отвечает ТОО "Лир".

Как пояснили в отделе строительства, согласно договорным обязательствам, строительная площадка была передана под строительство жилого дома № 20 в микрорайоне «Юбилейный» генеральному подрядчику ТОО «СЫЛ».

"В период строительства началось возгорание складированного утеплителя в подвальном помещении, вероятнее всего - от незатушенного окурка сигареты. Причина возгорания станет известна после расследования специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям", - отметили в ведомстве.
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§ drakon
Re: На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16587
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, ещё дом - не заселил, а уже Пожар.
Так, что нашему Пожарнику ещё далеко -
до ваших... :-o
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§ alex_60
Re: На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ещё дом - не заселил,


наверное кто-то уже заселился.
в подвал.
так думаю.
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