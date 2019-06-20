На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный прибыли специалисты газо-дымо-защитной службы

Сообщение о пожаре в строящемся доме № 20 в микрорайоне Юбилейный поступило на пульт дежурного управления кризисных ситуаций сегодня, 20 июня, в 10:12. По предварительной информации, в подвале многоэтажки загорелся утеплитель. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты ДЧС.

- На место выехали 2 пожарных рассчёта и 10 сотрудников специальной пожарной части № 2, - сообщил "НГ" пресс-секретарь департамента по ЧС Костанайской области Валихан ДУСАНОВ. - Горение утеплителя сопровождалось едким дымом, поэтому вместе с пожарными на место прибыли 3 специалиста из газо-дымо-защитной службы. Уже через полчаса огонь потушили. Жертв нет.

5-этажный дом возводят по заказу отдела строительства акимата Костаная. Закончить работы должны в октябре 2019 года. Дом ещё не подключен к электроэнергии, в нем ведутся отделочные работы. За технический надзор на объекте отвечает ТОО "Лир".

Как пояснили в отделе строительства, согласно договорным обязательствам, строительная площадка была передана под строительство жилого дома № 20 в микрорайоне «Юбилейный» генеральному подрядчику ТОО «СЫЛ».

"В период строительства началось возгорание складированного утеплителя в подвальном помещении, вероятнее всего - от незатушенного окурка сигареты. Причина возгорания станет известна после расследования специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям", - отметили в ведомстве.