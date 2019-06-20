Большинство сведений не подтвердилось - Генпрокуратура о видео вбросов бюллетеней

В Генпрокуратуре РК пришли к выводу, что выборы президента в Казахстане были проведены в соответствии с нормами действующего законодательства. Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, допущено не было, сообщила пресс-служба ведомства, передает Tengrinews.kz.

В электоральный период прокуратурой возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях. Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении – шесть.

За выдачу гражданам бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности по статье 110 КоАП. На них наложены штрафы в размере 25 МРП.

Девять избирателей оштрафованы по статье 108 КоАП за нарушение требования о равном избирательном праве (один избиратель – один голос – один бюллетень). В основном они брали бюллетени за членов семьи. Это жители городов Нур-Султан и Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. Четыре таких дела находятся на рассмотрении специализированного административного суда Жамбылской области.

"Органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в ряде СМИ, а также в социальных сетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях. Большинство сведений не подтвердилось. По остальным работа продолжается, так как многие видеозаписи не содержат данных об участке, районе, городе, области, где происходили события. По итогам проверки в случае выявления незаконных действий материалы будут переданы в суд для привлечения виновных лиц к ответственности", - говорится в релизе.