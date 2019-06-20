Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Большинство сведений не подтвердилось - Генпрокуратура о видео вбросов бюллетеней

20 июня 2019, 10:54 |  Государство

В Генпрокуратуре РК пришли к выводу, что выборы президента в Казахстане были проведены в соответствии с нормами действующего законодательства. Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, допущено не было, сообщила пресс-служба ведомства, передает Tengrinews.kz.

В электоральный период прокуратурой возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях. Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении – шесть.

За выдачу гражданам бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности по статье 110 КоАП. На них наложены штрафы в размере 25 МРП.

Девять избирателей оштрафованы по статье 108 КоАП за нарушение требования о равном избирательном праве (один избиратель – один голос – один бюллетень). В основном они брали бюллетени за членов семьи. Это жители городов Нур-Султан и Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. Четыре таких дела находятся на рассмотрении специализированного административного суда Жамбылской области.

"Органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в ряде СМИ, а также в социальных сетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях. Большинство сведений не подтвердилось. По остальным работа продолжается, так как многие видеозаписи не содержат данных об участке, районе, городе, области, где происходили события. По итогам проверки в случае выявления незаконных действий материалы будут переданы в суд для привлечения виновных лиц к ответственности", - говорится в релизе.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.06.19 10:08 Людей снимали с остановившегося колеса обозрения в Уральске
20.06.19 08:43 Евгений ШИБАРШИН: Надежды юношей…
19.06.19 20:30 Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж приехали в Костанай
19.06.19 20:08 "Кайсар" забил "Тоболу" пенальти на пятой добавленной минуте и вышел в финал Кубка РК по футболу
19.06.19 17:19 "Ак жол" просит упразднить посреднические компании в сфере ЖКХ с миллионными зарплатами сотрудников
19.06.19 16:53 Температура будет расти, а осадки пойдут на спад - прогноз погоды на территории Костанайской области
19.06.19 16:28 «Это было неслужебное использование» - в управлении экономики и бюджетного планирования прокомментировали ДТП с их автомобилем
19.06.19 15:23 Придать особый статус семьям с детьми-инвалидами предложили в Казахстане
19.06.19 14:47 Безопасны ли арбузы в июне – ответ главного санврача Казахстана
19.06.19 14:22 Концерт Троицкого народного казачьего хора пройдет в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* arman_kst
Re: Большинство сведений не подтвердилось - Генпрокуратура о...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да легче сказать что не нашли
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 209
Пользователей: 3
Всего: 212

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх