"Кайсар" забил "Тоболу" пенальти на пятой добавленной минуте и вышел в финал Кубка РК по футболу
ФК "Кайсар" вышел в финал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
В ответном домашнем матче кызылординский клуб со счетом 3:1 одержал победу над "Тоболом" и прошел дальше по сумме двух игр, первая из которых завершилась в пользу костанайской команды со счетом 1:0.
До последних минут матча "Тобол" уступал 0:2, но потом забил мяч, который едва не стал решающим - при общем счете 2:2 в финале бы играл именно костанайский клуб за счет гостевого гола.
Но на пятой добавленной минуте "Кайсар" забил в ворота соперника пенальти, который и вывел команду дальше.
Соперник "Кайсара" по финалу определится в паре "Атырау" - "Ордабасы".
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