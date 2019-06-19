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"Кайсар" забил "Тоболу" пенальти на пятой добавленной минуте и вышел в финал Кубка РК по футболу

19 июня 2019, 20:08 |  Спорт

ФК "Кайсар" вышел в финал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz

Фото: ФК "Тобол"

В ответном домашнем матче кызылординский клуб со счетом 3:1 одержал победу над "Тоболом" и прошел дальше по сумме двух игр, первая из которых завершилась в пользу костанайской команды со счетом 1:0.

До последних минут матча "Тобол" уступал 0:2, но потом забил мяч, который едва не стал решающим - при общем счете 2:2 в финале бы играл именно костанайский клуб за счет гостевого гола. 

Но на пятой добавленной минуте "Кайсар" забил в ворота соперника пенальти, который и вывел команду дальше. 

Соперник "Кайсара" по финалу определится в паре "Атырау" - "Ордабасы".
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§ alex_60
Re: "Кайсар" забил "Тоболу" пенальти на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3659
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Функционеры от футбола пульку расписывают.
Чтобы больше команд в евротурнирах было.
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