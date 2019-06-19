"Кайсар" забил "Тоболу" пенальти на пятой добавленной минуте и вышел в финал Кубка РК по футболу

ФК "Кайсар" вышел в финал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

В ответном домашнем матче кызылординский клуб со счетом 3:1 одержал победу над "Тоболом" и прошел дальше по сумме двух игр, первая из которых завершилась в пользу костанайской команды со счетом 1:0.

До последних минут матча "Тобол" уступал 0:2, но потом забил мяч, который едва не стал решающим - при общем счете 2:2 в финале бы играл именно костанайский клуб за счет гостевого гола.

Но на пятой добавленной минуте "Кайсар" забил в ворота соперника пенальти, который и вывел команду дальше.

Соперник "Кайсара" по финалу определится в паре "Атырау" - "Ордабасы".