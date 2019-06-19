Концерт Троицкого народного казачьего хора пройдет в Костанае

Хор признан заслуженным коллективом Южного Урала и становился лауреатом Всероссийского фестиваля народного творчества. В Костанае их концерт организуют областной Дом Дружбы и Костанайская община сибирских казаков.

Казачий хор уже более 30 лет выступает на самых различных сценах. Только в Костанае этот концерт будет четвертым по счету. Последний раз хор приезжал в Казахстан 6 лет назад.

По словам председателя Костанайской общины сибирских казаков Олега Шилова, этот коллектив не зря считается заслуженным, ведь в их репертуаре настоящие, аутентичные произведения казачества, которые исполняли еще 100 лет назад.

К предстоящему выступлению хор подготовил новую концертную программу. Концерт пройдет 23 июня в ДК "Мирас". Начало в 15.00. Вход свободный.