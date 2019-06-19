Концерт Троицкого народного казачьего хора пройдет в Костанае
Хор признан заслуженным коллективом Южного Урала и становился лауреатом Всероссийского фестиваля народного творчества. В Костанае их концерт организуют областной Дом Дружбы и Костанайская община сибирских казаков.
Казачий хор уже более 30 лет выступает на самых различных сценах. Только в Костанае этот концерт будет четвертым по счету. Последний раз хор приезжал в Казахстан 6 лет назад.
По словам председателя Костанайской общины сибирских казаков Олега Шилова, этот коллектив не зря считается заслуженным, ведь в их репертуаре настоящие, аутентичные произведения казачества, которые исполняли еще 100 лет назад.
К предстоящему выступлению хор подготовил новую концертную программу. Концерт пройдет 23 июня в ДК "Мирас". Начало в 15.00. Вход свободный.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: я имел ввиду - общий срок. С момента - производства... до двух лет как-бы, если пакет не нарушен. бактерий там нет .после пастеризации. цвет может только измениться.после года хранения. ...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: а какая разница,сколько он стоял в магазине. Алекс, я имел ввиду - общий срок. С момента - производства... :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: срок - хранения до 23.11.19.,нормальный. Так неизвестно, сколько он стоял в магазине.. а какая разница,сколько он стоял в магазине.срок хранения же указан. если температурный режим...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: фирма разрешает работникам за чисто символическую плату брать Алекс, не знаю. Я на такой фирме - не работал... :lol: :oops: Но тебе - верю... :lol: ;-)