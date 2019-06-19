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Безопасны ли арбузы в июне – ответ главного санврача Казахстана
19 июня 2019, 14:47 | Государство
С каждым годом количество нитратов в арбузах и дынях, реализуемых в Казахстане, уменьшается. Об этом заявил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана Жандарбек Бекшин, передает Sputniknews.
Фото: Служба центральных коммуникаций
По его словам, если раньше арбузы и дыни появлялись на прилавках лишь в июле-августе, то сейчас они имеются в продаже практически круглый год.
"Сейчас на прилавках арбузы из Ирана, эта продукция под контролем. Территориальные департаменты проверяют их в первую очередь на нитраты. Хочу сказать, что с каждым годом содержание нитратов в бахчевых продуктах – арбузах и дынях - уменьшается", - сообщил Бекшин.
Главный санитарный врач республики напомнил гражданам республики о необходимости тщательной обработки поверхности арбузов и дынь перед употреблением.
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