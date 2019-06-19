Форум
Серый волк
Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
drakon: Кто будет забор - восстанавливать? Не, у них другая специализация. Деревья тырить, асфальт тырить. Забор только перед визитом президента, но исключительно фальшивый и прямо в окна житеоей...
19.06.19 01:37
elektron
Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
Просто нужно научится коррупцию, от интересов бизнеса отличать. Если это происходит на уровне управленцев, то можно предположить, что это коррупция. А если частная фирма, то никого как бы не должно...
19.06.19 00:49
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Жду участников дискуссии - у себя Стою на бирже труда -оплатите дорогу :lol:
18.06.19 23:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Сделал Лилли день! Я то хотябы курю... :lol: :oops:
18.06.19 23:27
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Анекдот мой - читал?.. А как же. Сделал Лилли день!
18.06.19 23:17
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Тобол", "Кайрат" и "Ордабасы" узнали соперников по первому раунду Лиги Европы, "Астана" - соперника в Лиге чемпионов

Vesti.kz

18 июня 2019, 20:06 |  Спорт

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Все три представителя Казахстана оказались в числе сеяных команд. По итогам жеребьевки "Кайрат" сыграет с боснийским "Широки Бриегом", соперником "Тобола" стал люксембургский "Женесс", а "Ордабасы" встретится c грузинским "Торпедо" из Кутаиси. 

Первые матчи пройдут 11 июля, а ответные - 18 июля. С домашней игры противостояние начнет "Ордабасы", а с гостевых - "Кайрат" и "Тобол". 

Соперником "Астаны" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов стал ЧФР, который в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Румынии. Первая игра в паре "Астана" - ЧФР пройдет 9 или 10 июля в столице Казахстана, а ответная - через неделю. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.06.19 20:39 Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
18.06.19 19:50 Только 30% объектов социальной инфраструктуры полностью доступны для инвалидов в Костанайской области
18.06.19 16:58 "Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев
18.06.19 16:31 Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
18.06.19 16:05 Сдававшую в аренду чужие квартиры рудничанку осудили за мошенничество
18.06.19 15:46 Новый министр МОН о ЕНТ: Готовиться по тестам – заранее проигрышно
18.06.19 15:34 "Где Алматы и где мы!» - республиканский турнир по теннису на Кубок ТОО "АБЗ+" прошел в Костанае
18.06.19 15:01 Наказать руководителя аппарата районного акимата рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
18.06.19 14:40 Редкие ретро-автомобили смогут увидеть костанайцы благодаря участникам ралли "Пекин - Париж"
18.06.19 14:23 Новые пакеты бесплатной медицинской помощи и медстрахования представил Минздрав

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Азамат Лисов
Re: "Тобол", "Кайрат" и "Ордабасы"...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы же местное издание сделайте новость полнее и выясните где Тобол будет играть домашние игры. А то что Вы написали давно известно кому это интересно
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 64
Пользователей: 1
Всего: 65

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх