"Тобол", "Кайрат" и "Ордабасы" узнали соперников по первому раунду Лиги Европы, "Астана" - соперника в Лиге чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Все три представителя Казахстана оказались в числе сеяных команд. По итогам жеребьевки "Кайрат" сыграет с боснийским "Широки Бриегом", соперником "Тобола" стал люксембургский "Женесс", а "Ордабасы" встретится c грузинским "Торпедо" из Кутаиси.

Первые матчи пройдут 11 июля, а ответные - 18 июля. С домашней игры противостояние начнет "Ордабасы", а с гостевых - "Кайрат" и "Тобол".

Соперником "Астаны" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов стал ЧФР, который в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Румынии. Первая игра в паре "Астана" - ЧФР пройдет 9 или 10 июля в столице Казахстана, а ответная - через неделю.