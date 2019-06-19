"Тобол", "Кайрат" и "Ордабасы" узнали соперников по первому раунду Лиги Европы, "Астана" - соперника в Лиге чемпионов
Vesti.kz
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Все три представителя Казахстана оказались в числе сеяных команд. По итогам жеребьевки "Кайрат" сыграет с боснийским "Широки Бриегом", соперником "Тобола" стал люксембургский "Женесс", а "Ордабасы" встретится c грузинским "Торпедо" из Кутаиси.
Первые матчи пройдут 11 июля, а ответные - 18 июля. С домашней игры противостояние начнет "Ордабасы", а с гостевых - "Кайрат" и "Тобол".
Соперником "Астаны" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов стал ЧФР, который в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Румынии. Первая игра в паре "Астана" - ЧФР пройдет 9 или 10 июля в столице Казахстана, а ответная - через неделю.
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