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Создание Национального совета общественного доверия вызвало неоднозначную оценку. Кто-то в этом решении увидел знак грядущих политических реформ. Другие говорят: «Поживем – увидим». Третьи, вспомнив жидкий успех прежних аналогичных новообразований, назвали инициативу президента № 2 «очередным очковтирательством властей для внешней политики».
Как известно, толчком к созданию очередного органа, призванного установить нормальный контакт между обществом и властью, стали протестные выступления в день выборов. Однако несанкционированные акции продолжались и после голосования. В ответ президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью западным СМИ пообещал принять закон о мирных демонстрациях. Затем одно из американских изданий публикует его комментарий по поводу нестихающих протестов, где Токаев заявляет:
- Я реформатор, поэтому не будет никакого статус-кво. Без политических преобразований Казахстан не станет успешным. Без политических реформ не будет прогресса в экономических реформах.
Какие реформы имеются в виду? Те, что он назвал еще 7 июня, накануне выборов? Тогда он в своем Twitter написал:
- Роль гражданского общества возрастает. Это естественное и положительное явление. Поэтому сильный, авторитетный и многопартийный Парламент, развитые институты гражданского общества - это магистральный путь дальнейшей политической модернизации.
И далее:
- Предстоят реформы, чтобы обеспечить граждан РК передовым образованием, доступной медициной, чистой водой, качественными дорогами. Для решения этой важнейшей задачи нужен диалог власти с обществом. Мы этот диалог обязательно наладим, чтобы обеспечить порядок и гармонию в обществе.
Слова хорошие и правильные. Только у многих протестующих сейчас преобладают другие лозунги - радикальные. Там словосочетание «преемственность прежнего курса» возбуждает только отрицательные эмоции, подогревающие желание «стоять насмерть». Если в первые два дня протестов говорили о 700 задержанных, то теперь глава МВД Ерлан ТУРГУМБАЕВ называет цифру около 4 000 задержанных за 5 дней.
- Три тысячи граждан до 3 часов были освобождены, - уточняет министр. - 677 человек были привлечены через суд к административному аресту, 305 к административным штрафам.
Эти люди наверняка слышали об инициативах Токаева, но они их не устраивают. Возможно, как раз по причине присутствия в них «преемственности».
На мой взгляд, протестные акции к прошедшим выборам имеют отдаленное отношение. Их надо воспринимать как мощное давление на Токаева со стороны «теневых» политиков с целью вынудить его к принятию максимально либерального решения, позволяющего проводить массовые акции. Этим политикам нужно «раскачать» общество к парламентским выборам в свою пользу.
Но кто позволит ему такое решение принять? Это огромный риск потерять власть сегодняшней правящей элите. Для Токаева возможен компромисс: свобода демонстраций в обмен на досрочные парламентские выборы со снижением порога прохождения в мажилис по партийным спискам. В таком случае туда попадут несколько «буйных» депутатов, но контрольный пакет мандатов останется за «Нур Отаном». На том «политические реформы» и кончатся.
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