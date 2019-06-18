"Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев
Георгий ГОВОРОВ
Акция департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции "Ближе к народу" прошла вечером 17 июня в ЦОНе по ул. Тауелсиздик, 46. По задумке организаторов, руководители областных ведомств должны были стать доступнее и ответить на вопросы горожан.
Акция стартовала в 17:00 и завершилась уже через час, хотя ЦОН работает до 20 часов. Причина - в низкой активности горожан, за это время к госслужащим обратились не более 10 человек.
- К нам пришел мужчина, который хотел сделать себе водительское удостоверение, но получить его не смог, - сообщила "НГ" руководитель управления госуслуг департамента АДГСПК Гульнара ШАГИРОВА. - Оказалось, что, пока он путешествовал, суд признал его умершим. Мы приняли у него жалобу, будем разбираться, как такое могло произойти.
Жительница Костаная Елена ИОАНИДИ рассказала представителям АДГСПК о своих попытках записать ребенка в детский сад посредством Интернета. Ссылка на эту услугу становится активной в 7 часов утра. Однако после назначенного времени сервер несколько раз выдавал ошибку. Женщине так и не удалось записать ребенка, а когда сайт возобновил свою деятельность, её места уже были кем-то забронированны. При этом время предоставления услуги приходилось ровно на тот период, когда сайт не работал.
- Мы пытаемся получить услугу с 7 июня, - пояснила Иоаниди. - Мы обратились в управление образования, где нам пояснили, что у нвс проблема с Интернетом. Когда мы попытались проделать на разных устройствах в присутствии сотрудников управления, в ведомстве нам заявили, что это зависит не от костанайских серверов. Мы же должны понимать, что если мы ограничены в действиях, то и другие должны быть в таких же условиях. Но кто-то же эти места заполучил! Причем это происходит только в возрастной категории от 3-х до 4 лет.
В управлении образования после многочисленных жалоб предложили получить госуслугу на другом, модернизированном сайте. Однако проблема не решилась.
Сегодня, 18 июня, Елена Иоаниди отнесла заявление в департамент по делам госслужбы. Перед этим она вновь попробовала пройти регистрацию, но опять без результата. По словам женщины, время, указанное на сайте, не совпадает с реальным. Кроме того, на новой онлайн-платформе в общих списках указаны места для детей 3-4 лет, но они перестают отражаться при вводе ИИН ребенка.
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"Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев
Акция департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции "Ближе к народу" прошла вечером 17 июня в ЦОНе по ул. Тауелсиздик, 46. По задумке организаторов, руководители областных...