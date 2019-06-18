Форум
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Кратко скажу. Виктор, не совсем так. В этой шкатулке дворцового ювелира Фаберже, подарок царя Александра. Хранил Бисмарк оригинальный рецепт своей водки. ;-) Т.е. немецкая водка по...
18.06.19 19:32
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: с расчетом на день,максимум,зная сколь чего продается за день, даже думаю смотрят по продажам в течении дня. потому что выносят их постоянно в течении дня. Сразу вспомнилась статья в нг...
18.06.19 19:22
Кушмурунец23
Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами "Удивляет то, что при этом находятся люди, которые пытаются оправдать подобное поведение проявлением уважения к...
18.06.19 17:56
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Вспомнмлся - анекдот. :lol: :lol: :lol: Хоть улыбнулась за весь день Спасибо!
18.06.19 17:48
Кушмурунец23
"Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев
Акция департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции "Ближе к народу" прошла вечером 17 июня в ЦОНе по ул. Тауелсиздик, 46. По задумке организаторов, руководители областных...
18.06.19 17:47
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев

Георгий ГОВОРОВ

18 июня 2019, 16:58 |  Общество

Акция департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции "Ближе к народу" прошла вечером 17 июня в ЦОНе по ул. Тауелсиздик, 46. По задумке организаторов, руководители областных ведомств должны были стать доступнее и ответить на вопросы горожан.

Акция стартовала в 17:00 и завершилась уже через час, хотя ЦОН работает до 20 часов. Причина - в низкой активности горожан, за это время к госслужащим обратились не более 10 человек.

- К нам пришел мужчина, который хотел сделать себе водительское удостоверение, но получить его не смог, - сообщила "НГ" руководитель управления госуслуг департамента АДГСПК Гульнара ШАГИРОВА. - Оказалось, что, пока он путешествовал, суд признал его умершим. Мы приняли у него жалобу, будем разбираться, как такое могло произойти.

Жительница Костаная Елена ИОАНИДИ рассказала представителям АДГСПК о своих попытках записать ребенка в детский сад посредством Интернета. Ссылка на эту услугу становится активной в 7 часов утра. Однако после назначенного времени сервер несколько раз выдавал ошибку. Женщине так и не удалось записать ребенка, а когда сайт возобновил свою деятельность, её места уже были кем-то забронированны. При этом время предоставления услуги приходилось ровно на тот период, когда сайт не работал.

- Мы пытаемся получить услугу с 7 июня, - пояснила Иоаниди. - Мы обратились в управление образования, где нам пояснили, что у нвс проблема с Интернетом. Когда мы попытались проделать на разных устройствах в присутствии сотрудников управления, в ведомстве нам заявили, что это зависит не от костанайских серверов. Мы же должны понимать, что если мы ограничены в действиях, то и другие должны быть в таких же условиях. Но кто-то же эти места заполучил! Причем это происходит только в возрастной категории от 3-х до 4 лет.

В управлении образования после многочисленных жалоб предложили получить госуслугу на другом, модернизированном сайте. Однако проблема не решилась.

Сегодня, 18 июня, Елена Иоаниди отнесла заявление в департамент по делам госслужбы. Перед этим она вновь попробовала пройти регистрацию, но опять без результата. По словам женщины, время, указанное на сайте, не совпадает с реальным. Кроме того, на новой онлайн-платформе в общих списках указаны места для детей 3-4 лет, но они перестают отражаться при вводе ИИН ребенка.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.06.19 16:31 Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
18.06.19 16:05 Сдававшую в аренду чужие квартиры рудничанку осудили за мошенничество
18.06.19 15:46 Новый министр МОН о ЕНТ: Готовиться по тестам – заранее проигрышно
18.06.19 15:34 "Где Алматы и где мы!» - республиканский турнир по теннису на Кубок ТОО "АБЗ+" прошел в Костанае
18.06.19 15:01 Наказать руководителя аппарата районного акимата рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
18.06.19 14:40 Редкие ретро-автомобили смогут увидеть костанайцы благодаря участникам ралли "Пекин - Париж"
18.06.19 14:23 Новые пакеты бесплатной медицинской помощи и медстрахования представил Минздрав
18.06.19 13:27 Сборная Костанайской области вернулась с медалями национальных игр среди людей, перенесших трансплантацию органов
18.06.19 13:04 Когда введут дифференцированный тариф на платных дорогах в Казахстане
18.06.19 12:46 Участок улицы Дощанова в Костанае перекроют на 20 дней

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Кушмурунец23
Re: "Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Акция департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции "Ближе к народу" прошла вечером 17 июня в ЦОНе по ул. Тауелсиздик, 46. По задумке организаторов, руководители областных ведомств должны были стать доступнее и ответить на вопросы горожан.

Главное, что акция прошла! А остальное уже не важно.
Может еще вам расстояние замерить с помощью линейки?
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 94
Пользователей: 0
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх