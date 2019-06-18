Сдававшую в аренду чужие квартиры рудничанку осудили за мошенничество

Рудненский городской суд вынес приговор в отношении гражданки Т., которая неоднократно размещала на платформе «OLX» объявления о сдаче в аренду квартир, не принадлежащих ей.

Как было установлено в суде, Т. ранее была осуждена за аналогичное уголовное правонарушение - она завладевала денежными средствами потерпевших, не предоставляя им квартиры.

- Т. вину признала полностью, между прокурором, потерпевшими и подсудимой в присутствии защитника-адвоката заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, - сообщила сегодня, 18 июня, пресс-служба Костанайского областного суда. - Приговором суда Т. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 3 п. 4 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года.

По совокупности приговоров к вновь назначенному наказанию был частично присоединен неотбытый срок наказания в виде 6 месяцев лишения свободы. Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также с Т. взыскан материальный ущерб в пользу потерпевших на общую сумму около 300 000 тенге и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевших в размере 20 МРП.

Приговор еще не вступил в законную силу.Пресс – служба Костанайского областного суда.