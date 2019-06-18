Новый министр МОН о ЕНТ: Готовиться по тестам – заранее проигрышно

Новый глава МОН Асхат Аймагамбетов дал напутствие школьникам, которые будут сдавать ЕНТ. Он считает, что готовиться к тестированию по тестам – заранее проигрышно, пишет NUR.KZ.

Иллюстративное фото с сайта novoetv.kz

Аймагамбетов обратился к родителям и школьникам – «ЕНТ – важно, на кону стоит многое, но это рутинный процесс – главное, не переживать».

Он посоветовал школьникам хорошо выспаться перед сдачей теста и абстрагироваться от того, что завтра их ожидает экзамен.

При этом Аймагамбетов высказался против шпаргалок и телефонов, а также заучивания готовых тестов.

«Если человек берет шпаргалку или мобильный телефон - в первую очередь, он отвлекается. Он думает, как это пронести, концентрирует внимание на другом. Второе – думает, как это достать и использовать, чтобы не увидели. Это тоже стресс – это никогда не помогает сконцентрироваться. Надо довериться самому себе - подготовиться, прочитать. Готовиться не по тестам, а по программному материалу - это очень важно. Я по своему опыту знаю, что готовиться по тестам - это заранее проигрышный вариант. Родителям и выпускникам я желаю успехов, думаю, что все будет хорошо», - заявил министр.