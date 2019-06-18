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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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"Где Алматы и где мы!» - республиканский турнир по теннису на Кубок ТОО "АБЗ+" прошел в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

18 июня 2019, 15:34 |  Спорт

Турнир на призы ТОО "АБЗ+" проводят в Костанае уже более 10 лет. В этом году в нем принимали участие теннисисты и теннисистки в возрасте от 16 лет и моложе.

Стефания Аникина из Караганды стала победительницей турнира / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Участвуют 16 мальчиков и 27 девочек из 10 городов Казахстана, - сообщил "НГ" главный судья соревнований Олег КРАВЧУК. - Турнир рейтинговый, 2-й категории. Соотвественно, уровень высокий. В финале среди девочек у нас играют алматинка и карагандинка, за 3-е место - также спортсменки из этих городов. Наша Милана Кулаева заняла 5 место

В финале среди девочек карагандинка Стефания Аникина одержала победу над алматинкой Еленой Ким со счетом 6:4, 6:1. Бронза досталась Айжан Нургали из Алматы.

Айжан Нургали из Алматы досталась бронза  / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Среди мальчиков чемпионом турнира стал Даниил Фелькер из Алматы, серебро у карагандинца Эрика Жакиянова, 3 место занял  Данир Калдыбеков из Тараза.

Призеры турнира среди мальчиков (слева направо): Эрик Жакиянов, Даниил Фелькер, Данир Калдыбеков / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Победителей и призеров турнира наградили медалями, грамотами и призами от спонсора.

Раиса Петровская из Караганды играла эффектно, но не смогла пробиться в финал и заняла только 4 место / Фото Николая СОЛОВЬЕВА

24 июня в Шымкенте пройдет Кубок Казахстана среди спортсменов в возрасте от 12 лет и моложе, в котором должны принять участие 18 команд.

- Алматинцы просто так не приезжают, - прокомментировал результаты костанайского турнира Олег Кравчук. - Посмотрите, где Алматы, а где мы! Они прилетели на самолете - 10 человек, не на поездах приехали.

- Назовите тройку лучших городов в Казахстане в плане развития тенниса, на ваш взгляд.

- Первое место Алматы, второе - Караганда, третье - Нур-Султан. Там, где раньше были построены теннисные центры, у тех и развитие в теннисе началось раньше. Естественно и больше практики. Мы еще там - в хвосте! Костанай был одним из последних на очереди на строительство теннисного центра.

- Что можете сказать о популяризации тенниса в Костанае?

 - Около 100 детей занимаются теннисом. Хотелось бы больше, конечно, чтобы было кого отбирать из маленьких. Вроде как зал в городе находится, но чтобы добраться сюда, вниз, ни на чем не уедешь и не приедешь. Поэтому тем, у кого есть машина, проще. Часто дети не успевают по учебе и родители предпочтут убрать тренировки, чем занятия с репетитором по какому-либо предмету. А так у нас отличные условия, тренировки для детей - бесплатно, инвентарь есть. Но, к сожалению, нехватка детей.

Призеры турнира среди девочек (слева направо): Елена Ким, Стефания Аникина, Айжан Нургали / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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